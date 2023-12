For Ada Hegerberg (28) brukte bare to og et halvt minutt på å gi Norge en kanonstart og 1–0.

Etter åtte minutter hadde hun scoret to.

Lyon-spissen har ikke spilt en eneste kamp i Nations League for Norge, og heller ingen kamper under Leif Gunnar Smerud siden han tok over for Hege Riise.

Da det gjaldt som mest var hun endelig tilbake – og det for alvor:

Fem minutter ut i annenomgang satte Hegerberg sitt tredje for hat trick og sørget for at håpet om direkte kvalifisering til EM lever for Norge.

Det rakk hun å gjøre før hun etter 57 minutter ble byttet av – til stor applaus fra de ytterst få fremmøtte på Ullevaal.

– Jeg er veldig glad i kveld. Det var en viktig seier for oss. Jeg er glad på vegne av alle jentene og meg selv, sier Hegerberg til VG.

– Målscorere er helt avgjørende i fotball. Hun er en av de aller, aller beste målscorerne. Vi er glade for å ha henne tilbake, sier midlertidig landslagssjef Leif Gunnar Smerud til VG.

Smerud fullroser stjernespissen etter hat tricket.

– Hun liker press og trykk og har vært med på det før. I tillegg har hun erfaring fra denne type kamper. Hun har stått på, gått foran og løftet de andre. Det var veldig bra gjort av henne og gjengen som spiller henne god i dag.

– Vi trengte denne. Det er en veldig god seier for oss og vi visste viktigheten av kampen i forkant, sier Hegerberg.

Seieren gjør at landslagsjentene gjør et sårt etterlengtet byks opp fra sisteplassen i gruppen – plassen som vil sende Norge ned til nivå B i Nations League.

Det var også Norges første seier siden 6–0-kampen mot Filippinene i VM i august. Norge har nå tre seire på 14 kamper i 2023, den første var 1–0 i treningskamp over Uruguay i februar.

FØRSTE SEIER: Midlertidig landslagstrener Leif Gunnar Smerud fikk sin første seier som Norge-sjef fredag. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Hvorfor er det viktig å beholde plassen på nivå A? Vis mer ↓ EM-kvalifiseringsformatet endres fra og med neste år. Nå kvalifiserer man seg via Nations League. Er man på nivå A vil de to beste lagene i hver gruppe går direkte til mesterskap.

Tredje- og fjerdeplassen på nivå A vil gå til play off, men får en lett kamp i den en av to play off-runder.

Er man på nivå B går ingen lag direkte videre til mesterskapet.

De to beste i hver gruppe på nivå B og de to beste toerne vil gå videre til play off. De vil møte lag som er på mer eller mindre samme nivå med en gang.

Caroline Graham Hansen var også tilbake på landslaget etter et langt skadeavbrekk. Den driblesterke Barcelona-vingen fikk aldri satt sitt preg på kampen.

Hun fikk seg en smell på tampen av første omgang og ble byttet ut i pausen.

– Det er alltid kjedelig når noen blir skadet. Hun fikk en skikkelig trøkk i ankelen i første omgang, og det var såpass vondt at vi var bekymret for andre omgang. Det var verdt å spare henne da vi hadde såpass god ledelse, sier landslagslege Trygve Hunemo til TV 2.

VGs børs etter 4–0 over Portugal Vis mer ↓ Aurora Mikalsen - 6 Thea Bjelde - 5 Maren Mjelde - 5 Mathilde Harviken - 6 Marit Bratberg Lund - 6 Caroline Graham Hansen - 5 Ingrid Syrstad Engen - 6 Vilde Bøe Risa - 5 Frida Maanum - 6 Elisabeth Terland - 7 Ada Hegerberg - 8 Innbyttere: Karina Sævik - 5 (inn etter 45) og Sophie Romàn Haug - 6 (inn etter 57). Ikke nok spilletid til å vurderes: Tuva Hansen, Celin Bizet Ildhusøy og Marthine Østenstad.

I sure minusgrader var det begrenset med tilskuere til skjebnekampen på Ullevaal. Av de 2383 tilskuerne var det en liten flokk portugisere i bortesvingen som skapte den meste høylytte stemningen på tribunen.

Men på banen var det Norge som sto for jubelen:

1–0: Før det var spilt tre minutter svingte Marit Bratberg Lund et perfekt innlegg inn på pannebrasken til Hegerberg. Hun gjorde ingen feil og Portugal-keeper Ines Pereira var sjanseløs på headingen.

2–0: Carole Costa tok på merkelig vis nærmest ballen med hendene innenfor egen 16-meter på hjørnespark og Norge fikk straffe. Den klinket Hegerberg inn og doblet ledelsen.

3–0: Elisabeth Terland dro seg frem til en avslutning som Pereira måtte gi retur på. Der sto naturligvis ingen ringere enn Hegerberg trillet ballen i åpent mål og noterte seg fir hat trick i skadecomebacket.

4–0: Sophie Romàn Haug stanget inn Norges fjerde i det lengste hjørnet på overtid.

1 / 3 1–0: Ada Hegerberg stanget inn ledelsen mot Portugal.





Fredagens kamp mot Portugal var riktignok bare én av to skjebnekamper for Norges del. Også i sin siste kamp i Nations League borte mot Østerrike 5. desember er de nødt til å ta tre poeng for å unngå playoff.

Norge måtte ha tre poeng mot Portugal for å i det hele tatt ha en mulighet til å bli blant de to beste i gruppe 2 på nivå A. Sisteplassen rykker ned til nivå B.

For etter fire kamper sto Norge kun med to poeng etter uavgjort hjemme mot Østerrike og et sterkt uavgjortresultat også mot Frankrike.

De norske kvinnene har spilt i alle EM og VM gjennom årene, og om de ikke skulle klare å kvalifisere seg til EM i 2025 i Sveits vil det være første gang i historien kvinnelandslaget går glipp av et mesterskap.