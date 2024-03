Det skriver Romsdals Budstikke.

– Veton har vært gjennom operasjon for skaden. Han er ventet tilbake i kamp i løpet av juli. Vi vil ikke kommentere skaden utover dette, skriver Molde-lege Martin Engeland i en SMS til NTB.

Molde vil ikke fortelle hvilken skade spissen er operert for. Berisha måtte byttes ut allerede etter 23 minutter i bortekampen mot Brugge for vel to uker siden. Han har ikke trent med Molde-laget etter det.

Molde hentet nylig inn spissen Aaron Samuel i troppen.

Berisha kom til Molde fra svenske Hammarby før forrige sesong. Han står med syv mål på 43 kamper.

Fra før av er det klart at Kristoffer Haugen også mister serieåpningen for Molde med skade.