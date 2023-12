Etter tre strake ligaseirer fikk Manchester United et slag i trynet med 3–3-kampen mot Galatasaray i midtuken.

Lørdag fortsatte nedturen. Det startet allerede da laget fikk flytrøbbel og måtte ta buss den lange veien til nordøst-England.

– Det var ikke ideelt, men vi vil ikke bruke det som en unnskyldning, sier Harry Maguire til Viaplay.

I starten av kampen så det ut til at de måtte parkere den bussen foran målet til keeper André Onana, for vertene kjørte regelrett over Manchester United.

Likevel tok det 55 minutter før Anthony Gordon fikk hull på byllen for hjemmelaget.

Newcastle rullet opp et flott angrep hvor Kieran Trippier slo inn foran mål. Der kunne Gordon enkelt spasere ballen i nettet.

Det var nærmest utrolig at Newcastle ikke ledet til pause. I Viaplays studio gikk det hardest utover Manchester Uniteds høyrekant.

– Marcus Rashford, hva er det som skjer i hodet ditt? Vil du i det hele tatt være der? innledet Bojan Djordjic.

Som ung var svensken et lovende talent i Manchester United-akademiet. Nå er han mest kjent for å ikke legge noe imellom i sine analyser som fotballekspert.

– Jeg skulle vært den første som forsvarte ham hvis han faktisk la ned jobben. Han trenger ikke å ha sin beste sesong, men kroppsspråket er patetisk. Det hører ikke hjemme i en startellever. Og da snakker vi om en spiller som jeg elsker og som jeg ville forsvart i all slags vær, men dette går ikke an å forsvare lenger, tordnet Djordjic:

På spørsmål om Rashfords svake form denne sesongen, svarte Manchester United-manager Erik ten Hag slik:

– Jeg kommer til å snakke med ham om det, ikke med media.

En rekke fremtredende spaltister i engelske aviser var samstemte i sin dom. Også Manchester Uniteds franske spiss, som fikk kritikk også i midtuken, fikk på nytt gjennomgå.

– Erik ten Hag må endre dette. Rashford og Martial har vært svake, skrev Henry Winter i The Times.

– Begge har vært fryktelige, oppsummerte Rob Dawson i ESPN.

– Ingen av dem burde ha startet, konkluderte Samuel Luckhurst i Manchester Evening News.

1 / 4 HOFTEFESTE: Manchester United-stjernen Marcus Rashford fikk kritikk både for sin offensive og defensive innsats.







Også Djordjic ga klar beskjed i pausesendingen:

– Her bør Ten Hag i pausen være den lederen han skal være. Ta ham ut. Vil du ikke være, vil du ikke spille for laget, ikke gjøre jobben, så skal du ikke være på St. James’ Park i dag. Manchester United trenger spiller som gløder, spiller med lidenskap og som er klare for å ta krigen når spillet ikke fungerer, sa han – før han rundet av med å med en siste kraftsalve:

– Det er et havari, ikke bare fra Rashford, men hele høyresiden blør. Stakkars Wan-Bissaka vet ikke hva som er høyre eller venstre. Man har flaks at det fortsatt står 0–0.

Etter 60 minutter ble Rashford og Martial byttet ut, men heller ikke Rasmus Højlund og Antony klarte å sette nevneverdig preg på kampen.

– Søppel. De er et dårlig fotballag for øyeblikket, er de ikke? De resultatene de har i det siste er villedende. Man kommer ikke unna med å ha for mange late spillere på et fotballag, sier Manchester United-legenden Paul Scholes.

– Vi tapte altfor mange dueller, sier Maguire til Viaplay.

Manchester United er nummer syv på tabellen med 24 poeng på 14 kamper. De har vunnet åtte og tapt seks. Newcastle passerer dermed rødtrøyene på tabellen. De er nå to poeng foran.

Før lørdagens tap sto Manchester United med fire strake borteseirer. Samtidig har de ikke vunnet borte mot et topp åtte-lag siden oktober 2021, ifølge Manchester Evening News og Opta. Da var Ole Gunnar Solskjær ved roret.

Det var også Newcastles tredje strake seier mot Manchester United. Det er 101 år siden det skjedde sist, ifølge BBC.