Likevel mener KFUM Oslos keeper at det kunne gått verre.

– Jeg slapp relativt billig unna. Hadde det vært midt i ansiktet, ville det vært mer alvorlig. Da hadde jeg vært lenger ute. Det var hell i uhell sånn sett, sier Ødegaard til VG mandag kveld.

Se situasjonen i videoen under.

Det var i førsteomgang i 0–0-kampen mot Brann at Ødegaard fikk knottene til Brann-spiss Bård Finne i ansiktet. Resultatet var et ti centimeter langt kutt som måtte lappes sammen på legevakten.

– Sånn jeg tolker situasjonen er det en ball som blir chippet inn i feltet. Den lander rundt femmeteren, og jeg tenker at «her er det stor mulighet for meg å gå ut og plukke ballen før det oppstår en potensiell farlig situasjon».

– Jeg går ut og tenker at den ballen når jeg først. Så kommer det sparket da, det kommer litt overraskende på.

– Hva synes du om hendelsen etter at du har sett den i ettertid?

– Jeg blir overrasket over at sparket er så høyt oppe, for det er ikke mye jeg bøyer meg ned der. Jeg reagerer på det høye sparket, sier Ødegaard – og fortsetter:

– Der og da rekker jeg akkurat å tenke og får flyttet hodet, slik at det ikke treffer meg «rett i pæren». Bård er først på ballen og jeg skjønner selvfølgelig at han ikke gjør det med vilje – det er sånt som skjer på en fotballbane.

Dagen derpå er 25-åringen ved godt mot.

– Alt her er i beste velgående. Jeg kjenner ingenting og er hverken svimmel, kvalm eller har noen andre symptom som medfølger en eventuell hjernerystelse. Det er ikke hovnet opp eller noe – alt virker fint.

«Kåffa» møter Sogndal borte i cupen onsdag, før det er seriekamp mot Haugesund borte søndag.

– I første omgang er det snakk om noen dager med hvile. Sånn jeg tolket fra legen på akutten så blir det en vurderingssak om det har grodd nok, og om jeg selv føler meg bra nok. Jeg kan rekke Haugesund.

Se flere bilder fra hendelsen her: