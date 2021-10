(Atlético Madrid – Real Sociedad 2–2) For første gang på et halvt år scoret Alexander Sørloth et mål på klubbnivå, men nordmannen måtte se at det «kun» holdt til uavgjort borte mot Atlético Madrid.

Erling Braut Haaland må stå over Norges skjebnekamper mot Latvia og Nederland i november, men denne helgen har to andre landslagsspisser vist seg frem. Lørdag var det Joshua King som scoret hat trick borte mot gamleklubben Everton da Watford vant 5–2. Det var Kings første mål i Premier League på 15 måneder og søndag kveld var det Alexander Sørloth som scoret sitt første mål for Real Sociedad. Både King og Sørloth (samt Braut Haaland) måtte stå over Norges siste landslagssamling. I toppkampen mot Atlético Madrid scoret Sørloth kampens første mål og spilte totalt 88 minutter. Real Sociedad ledet 2–0 tidlig i den andre omgangen, men to scoringer fra Luis Suárez gjorde at det ble uavgjort. Det ene poenget er likevel godt nok til at Real Sociedad er oppe på tabelltoppen i LaLiga etter søndagens kamper.

2xALEXANDER: Alexander Sørloth sammen med Alexander Isak etter Sørloths mål. Foto: Manu Fernandez / AP

Kun seks minutter var spilt av toppkampen mellom Atlético Madrid og Real Sociedad da store rom åpnet seg for bortelaget. Alexander Isak spilte ballen fint gjennom til navnebror Sørloth, som akkurat rakk ballen før Atlético-keeper Jan Oblak og sikkert sendte ballen i mål. Det var Sørloths første mål på klubbnivå siden han scoret to mål mot Werder Bremen 10. april, for like over seks måneder siden. Sørloth ble i fjor sommer kjøpt av tyske RB Leipzig, men klarte aldri å spille seg til en fast plass og ble i sommer lånt ut til Real Sociedad.

Også den andre omgangen startet strålende for Real Sociedad. To minutter ut i den andre omgangen prøvde Isak lykken på et frispark fra rundt 25 meter, og kombinasjonen av å hete Alexander og være skandinavisk virket til å være drømmekombinasjonen i Madrid, da skuddet snek seg forbi Oblak og sendte bortelaget opp i en tomålsledelse. Atlético ga seg ikke og jobbet seg tilbake i kampen. Luis Suárez headet inn utligningen etter en times spill og samme mann var sikker fra straffemerket da VAR-sjekken viste at han fikk knottene til Mikel Merino i leggen. Et kvarter før slutt var lagene dermed like langt. Flere mål ble det ikke og dermed ett poeng til hver av lagene. Det gjør at Real Sociedad topper LaLiga, ett poeng foran Real Madrid og Sevilla, med én kamp mer spilt. Atlético er tre poeng bak Real Sociedad, med én kamp mindre spilt.