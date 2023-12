Det var Julian Alvarez (23) og Phil Foden (23) som inntok hovedrollene da Manchester City vant enkelt mot Fluminense fra Brasil.

Det betyr at Manchester City har vunnet fem titler i løpet av 2023: Premier League, FA-cupen, Champions League, Uefas Supercup og klubb-VM.

1 / 3 KNESMELL: Manchester Citys hærfører Rodri ble skadet i kneet.





Tittelen kan imidlertid være dyrekjøpt. Et kvarter før slutt gikk nemlig City-stjernen Rodri av banen i smerter etter en stygg takling av Alexsander Gomes.

– Dette kan være en ekkel skade. Dette er krise for City, sa VGs ekspertkommentator Kjetil Rekdal mens Rodri rullet rundt på gresset.

Følg troféutdelingen med Kjetil Rekdal og Joacim Jonsson i videovinduet øverst.

Rodri gikk av banen selv, men ristet på hodet og var i tydelige smerter.

– Den er stygg. Han får en form for vridning i kneet. Spørsmålet er hvor alvorlig skaden er. Er han borte i lengre tid, så tror jeg taklingen koster City ligagullet, sier Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson i VGs sending.

Skaden preger også overskriftene i engelske aviser. «Manchester City svetter over skadetilstanden til Rodri», skriver lokalavisen Manchester Evening News.

– Så viktig er Rodri. Da er det fullstendig krise for City. Vi får håpe for Rodri og Citys del at det ikke er så alvorlig. Det så ikke bra ut, sier Jonsson.

BANENS BESTE: Julian Alvarez scoret to mål og hadde én målgivende i finalen. Foto: - / AFP / NTB

Nøytrale supportere hadde nok håp om at Fluminense skulle gi City tøffere kamp enn hva japanske Urawa Red Diamonds ga dem i semifinalen.

Brasilianerne gjorde det imidlertid vanskelig for seg selv, for etter bare 40 sekunder tok City ledelsen 1–0.

Superveteran og trofégrossisten Marcelo, mest kjent fra sin tid i Real Madrid, slo en grusom feilpasning rett til Nathan Aké. Nederlenderens langskudd ble stoppet av stolpen, men Julian Alvarez var først på returen og sørget for 1–0.

Se målet her:

Skrekkstarten virket dog ikke å skremme Fluminense-spillerne. Brasilianerne insisterte nemlig på å spille seg ut bakfra gang på gang, selv om City-spillerne løp etter dem som hyener.

– Dette kan ikke gå bra, spådde Rekdal.

– Er det noe å vinne på det her? Det er så ekstremt små marginer. Er det millimeter feil, blir det mål imot, sa Joacim Jonsson i VGs pausesending.

Men det var ikke det som ledet til 2–0 etter 27 minutter. Da Phil Foden slo ballen inn fra siden, var Nino svært uheldig da han styrte ballen over keeper Fabio og inn i eget nett.

Se selvmålet her.

I annenomgang satte Foden inn 3–0 etter et nydelig forarbeid av Alvarez, før argentineren scoret sitt andre for kvelden. Med andre ord herjet 23-åringen i Erling Braut Haalands skadefravær.

Haaland har trøblet med en stressreaksjon i foten. Tiden vil vise om han er klar til Citys kommende borteoppgjør mot Everton onsdag 27. desember.

Nå er det også usikkerhet rundt Rodri, av flere omtalt som Citys viktigste spiller, etter at han gikk av kvarteret før slutt.