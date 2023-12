– Man vet hvor fotballspillere er på en kveld i helgene. Gjør man litt forarbeid vet man også når de trener. Livene deres er stort sett offentlige. Det er lett å vite hvor de er. Legger du til at spillerne selv bidrar ved å gjøre seg enda mer offentlig gjennom for eksempel sosiale medier, så er det en oppskrift på katastrofe.

Det sier briten Alex Bomberg, eks-militær og direktør i det London-baserte sikkerhetsselskapet Intelligent Protection. Selskapet tilbyr tjenester til profesjonelle fotballspillere.

Bomberg har fått med seg rapportene fra den belgiske avisen HLN som mandag skrev at Manchester City-stjernen Kevin De Bruyne er den siste i en lang rekke spillere som har fått huset besøkt av kriminelle.

Lørdag sist helg tok innbruddstyver seg inn i den fasjonable boligen i Belgia.

Ingen var til stede i huset, som ifølge avisen «ble endevendt». Hovedsakelig var det smykker som ble tatt og det hele senere oppdaget av kona Michele Lacroix.

Ifølge The Mirror fikk fotballstjernen den nedslående beskjeden da han landet i Saudi-Arabia søndag morgen, der 32-åringen har brukt dagene sammen med blant andre en skadet Erling Braut Haaland til å trene seg opp igjen etter langtidsskade.

I OPPTRENING: Kevin De Bruyne er på plass i Saudi-Arabia, men er tilskuer når Manchester City spiller klubb-VM. Belgieren driver opptrening etter å ha vært ute med skade siden august. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

I kjølvannet av husranet skriver Daily Mail at spillere nå tyr til kraftige virkemidler for å beskytte seg selv.

Avisen hevder spillere bruker tusenvis av pund på å hyre inn eks-spesialsoldater (tidligere SAS-soldater).

De kjøper inn vakthunder.

De får bygget «tilfluktsrom» av stål med mulighet for å ringe nødsentralen. Det skal fungere selv om telefonlinjene blir kuttet.

Ifølge avisen brukes de også «digitale gjerder» med bevegelsessensorer og overvåkningsutstyr for å ha kontroll på eventuelle innbruddstyver. Dersom alarmen slår ut kan de i huset flykte og hjelp tilkalt.

Daily Mail melder at spillerne får råd av klubbene om vente til de har kommet hjem før de legger ut bilder av seg selv i sosiale medier når de er på ferie eller deltar på andre arrangementer.

VG skrev i 2022 en lengre sak om ransbølgen, skrekkhistoriene til spillere og familier, der blant annet landslagsspiller Sander Berge er på listen over berørte.

Fredag spiller Manchester City finale i klubb-VM mot brasilianske Fluminense. Den vises på VG+ Sport og sendingen starter kl. 18.25.

Da VG spør landslagssjef Ståle Solbakken om ransbølgen og eventuelle tiltak er tema på et landslag med mange utenlandsproffer, svarer han at han ikke har opplevd det.

– Men det er klart det er et mareritt og frykten til alle og enhver. Det er jo personlige eiendeler man har i hus og man kan få en støkk i deg som sitter i deg resten av livet av det der. Noen ser ut til å gå langt også, så det er klart det er et mareritt for alle familier, sier Solbakken.

Dette er noen av profilene som har vært utsatt for ran eller innbrudd: Vis mer ↓ Angel Di Maria (2015 og 2021), Tom Cleverley (2015). Roberto Firmino (2016), Frank Lampard (2005, 2008, 2018 og 2019), Danny Ings (2019), Fabinho (2020), Mesut Özil/Sead Kolasinac (2019), Jan Vertonghen (2020), Dele Alli (2020), Ashley Cole (2020), Reece James (2020), Robin Olsen (2021), Carlo Ancelotti (2021), Mamadou Sakho (2021), Nicolás Otamendi (2021), João Cancelo (2021), Victor Lindelöf (2022), Tahith Chong (2022), Paul Pogba (2022), Jesse Lingard (2022), Sander Berge (2022), Pierre-Emerick Aubameyang (2022) og Robert Lewandowski (2022).

For sikkerhetsekspert Bomberg oppstår det første sikkerhetsbruddet når kriminelle har kunnskap om verdigjenstander og hvor spillerne er. Derfor mener han eksponering i sosiale medier er uheldig.

– Samtidig er det vanskelig for spillerne også. De vil jo promotere merkevarer og vise seg frem. Men det er en hårfin balanse mellom å eksponere seg og det å utsette seg for en risiko. En veldig, veldig vanskelig balanse. Men den beste studien for hvordan du ikke skal opptre er Kim Kardashian.

Han tenker tilbake på det brutale ranet av den amerikanske realitydronningen tilbake i 2016.

Det brutale ranet av Kim Kardashian: Vis mer ↓ Da var Kardashian i Paris sammen med moren Kris Jenner, søstrene Kourtney og Kendall i forbindelse med moteuken i den franske hovedstaden. Da hun kom på hotellrommet sitt den ene kvelden ble hun brutalt ranet med pistol av menn utkledd som politifolk. Kardashian ble bakbundet og fratatt verdier i form av smykker for flere titalls millioner euro. Så mange som 17 personer ble senere arrestert. Det ble tatt ut tiltale mot 12 personer måtte møte i retten.

En av ranerne som ble dømt skal i ettertid, ifølge New York Post, ha sagt at han ikke angret på handlingen ettersom hun «kastet penger rundt seg» og skrøt av rikdommen i sosiale medier.

– Hele livet hennes var på sosiale medier live. Enten la hun ut selv, eller så gjorde vennene det. Du ber om trøbbel hvis du holder på sånn. Da er det bare et spørsmål om tid, sier Bomberg.

– Det gjelder ikke bare sosiale medier, men også andre steder som magasiner der de viser frem rikdommen sin, eller huset sitt. Det er farlig, fordi du viser frem hvordan der ser ut i huset og hvor man finner ting. Det er så dumt.

Sikkerhetseksperten er usikker på alt Daily Mail rapporterer. Han mener spillerne jevnt over stort sett kun får installert overvåkning. Heller ikke vakthunder har han spesielt tro på.

– Det er ikke svaret på problemene. Hunden ringer ikke politiet for deg. Og videoovervåkning fungerer jo stort sett bare som bevis, sier han, men bekrefter at et fåtall av de aller rikeste spillerne har fått bygget fluktrom med ståldører i husene sine.

Hans beste svar på problemet er en av de mer dyrere løsningene:

Potensielle ransmenn må se at det er fysisk vakthold til stede rundt bygningen. Det gjør at ranere trekker seg unna i rekognoseringsfasen.

Avskrekke og oppdage er det aller viktigste i en slik sikkerhetsplan, sier han.

Man trenger ikke eks-spesialsoldater til en slik jobb, men helst tidligere politifolk eller tidligere militære som jobber to og to, mener han.

– Dette er ikke snakk om kriminelle fra Storbritannia. Det er svære gjenger fra Øst-Europa og Sør-Amerika. De gjengene har en større appetitt for høyere risiko. De finner noen mål, så reiser de hjem igjen.

– De kjenner ikke området de opererer i. Alt er nytt for dem. Så de må rekognosere og skaffe seg kunnskapen når de er her. Det er virkeligheten spillerne lever i, sier Bomberg.