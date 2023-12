Da den norske dommeren Espen Eskås blåste av for full tid lød det lett piping gjennom store deler av Old Trafford-publikummet, mens den tyske bortefansen sang «Football’s Coming Home» av full hals.

Null poeng betyr at Erik ten Hags menn ikke får annet enn en sisteplass i gruppen – bak Bayern München, FC København og Galatasaray.

– De er ikke noe bedre enn dem (København og Galatasaray). Tror du det United-laget hadde reist til Bodø og Molde og vunnet? Vi må sette ting i perspektiv. Det er det nivået United er på for øyeblikket. De hadde sannsynligvis ikke reist til Molde og Bodø og vunnet, er TV 2-ekspert Morten Langlis dom.

Manager ten Hag mener at Champions League-sluttspillet ikke røk etter denne kvelden, og sier at laget har hatt gode prestasjoner i turneringen.

– Til syvende og sist er det ikke godt nok. Men i dag var prestasjonen igjen veldig god. Vi fortjente ikke å tape, men tapte igjen, sier ten Hag i et intervju vist på TV 2.

NY NEDTUR: Manchester United-manager Erik ten Hag etter tapet for Bayern München og Europa-exiten. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

– Se på den elleveren Manchester United avslutter med i den skjebnekampen her. Det er nesten så jeg ikke tror det jeg ser, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker i sluttminuttene av kampen – og tenkte trolig på at United-manager ten Hag kastet inn ungguttene Kobbie Mainoo, Facundo Pellistri og Hannibal Mejbri i jakten på utligning.

Manchester United er dermed ute av alt av europaspill. Tredjeplassen ville gitt Europa League etter jul, men den tok Galatasaray. Mens FC København går videre i Champions League med 1–0-seieren over tyrkerne i Parken.

– Jeg synes først og fremst at det var en skremmende forestilling. Det var en stor mangel på trusler foran mål, sier Manchester United-legende Paul Scholes på TNT Sports.

En lang og tung periode fortsetter dermed for United, som egentlig har vart siden seriestarten i august. United er utslått i ligacupen og er allerede langt bakpå i ligaen, der de står bokført med syv tap på 16 kamper.

Ikke nok med det: Tirsdag gikk også Harry Maguire av banen før pause med det som så ut som lysketrøbbel.

SLET: Harry Maguire måtte av banen før pause mot Bayern München tirsdag. Foto: PETER POWELL / AFP / NTB

Man skulle nesten tro det kom til å bli et fyrverkeri av en kamp.

Begge lag hadde mye å revansjere før start. United et sviende 0-3-nederlag hjemme for Bournemouth sist helg. Bayern gikk på et regelrett sjokktap da de røk 5-1 borte mot Eintracht Frankfurt for tre dager siden.

Men revansjelysten og de krystallklare premissene før kampen – der United måtte ha seier – førte ikke til noen stor offensiv kamp de første 45 minuttene.

De store sjansene uteble nesten fullstendig. Begge lag kom til noen få avslutningsmuligheter, men var enten for ubesluttsomme, for upresise eller så sto keeperen i veien.

Kampen åpnet seg mer opp etter hvilen. Hjemmelaget skapte også noen sjanser innledningsvis i den andre omgangen, men det ble aldri ordentlig farlig foran Bayern-keeper Manuel Neuer.

Det var ganske tamt i andre enden også. Men likevel farlig da de først kom seg inn i United 16-meter. Og det skjedde i det 70. minutt.

Kingsley Coman danset først rundt med et par United-spillere. Noen trekk senere – der gjestene hadde marginene på sin side – var lynvingen plutselig alene med keeper André Onana.

Der gjorde Coman ingen feil – og sendte et lite stille sukk over hele Old Trafford.

SENKET UNITED: Bayern Münchens Kingsley Coman. Foto: PETER POWELL / AFP / NTB

Manager ten Hag hadde stått aktiv på sidelinjen kampen gjennom. Men da 0-1-scoringen var et faktum, satte han seg tilbake i stolen og så svært bekymret ut.

Det hadde han all grunn til. Laget hans hadde ingen sluttspurt, selv om han forsøkte å gjøre grep på tampen, og til slutt endte det med tap for Manchester United.

VG kommer med mer fra Old Trafford.