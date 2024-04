–Den eneste måten vi kan slå RBK på er å gjøre det som et lag. Det er akkurat det vi viser. Vi er ett sinnssykt stort lag, som blør for det.

Sitatet er hentet fra juni i fjor, og tilhører dagens RBK-keeper Rasmus Sandberg.

Den gang var han Blink-kaptein, og slet med å finne ordene etter å ha slått Rosenborg ut av cupen hjemme i Stjørdal.

Iversen og Ingebrigtsen

Sjansen er stor for at Sandberg spiller mot Sverresborg, når storfavoritt Rosenborg skal opp mot 4. divisjonslaget på Havstein.

Den kampen følger vi selvsagt tett i vår «Ivers direkte»-sending. Der er Steffen Iversen og Blink-sjef Kevin Ingebrigtsen på plass i studio, mens vi har reportere ute på en rekke steder i Trøndelag.

Cupfesten starter på adressa.no fra klokken 17.45 onsdag kveld.

Her er kampene som spilles, alle med kampstart 18.00:

Sverresborg - Rosenborg

Sverresborg er eneste trønderlag fra nivå fem som er klar for 1. runde. Klubben slo ut NTNUI i NM-kvaliken, og seriestarter først til helga. RBK har spilt to kamper så langt: Sandefjord (2–0) og Strømsgodset (0–1).

Nardo - Strindheim

Nardo serieåpnet med seier i 3. divisjon, og forventes å ligge i toppen. Mens Strindheim åpnet knallsterkt i comebacket i 2. divisjon, med borteseier over Grorud.

Mathias Flotve og Trygg/Lade holdt lenge stand mot RBK i fjor. Nå venter Blink for 3. divisjonslaget. Foto: Christine Schefte

Tiller - Ranheim

Tiller tjuvåpnet 3. divisjonssesongen fredag kveld, og slo Mosjøen hjemme. Mens Ranheim startet med tap på Kongsvinger, før Sandnes Ulf ble slått 3–1 i helga.

Trygg/Lade - Stjørdals Blink

Trygg/Lade holdt lenge stand mot RBK i fjor, og rykket samme sesong opp fra 4. divisjon. Fikk en kanonstart på nytt nivå, med storseier i premieren. Blink kommer til Lade etter uavgjort mot Ull/Kisa i 2. divisjon.

Bunnsolid seriestart for «Per Verner-ballen» i Levanger. Nå skal trene Rønning og co til Mosjøen i NM. Foto: Aksel Murvold

Melhus - Byåsen

Begge lagene spiller i 3. divisjon, hvor Melhus fikk den beste åpningen. Det ble tre poeng mot Lillestrøm 2 hjemme i Gruva, mens Byåsen spilte 2–2 hjemme mot Orkla.

Mosjøen - Levanger

Per Verner Rønnings lag flyr av gårde i 1. divisjon, med fire poeng på de to første kampene. Mosjøen spiller i 3 divisjon, og åpnet med tap for Tiller.