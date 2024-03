Det er The Times og The Telegraph som begge skriver at Xabi Alonso trolig ikke havner på listen over kandidater til å etterfølge Jürgen Klopp.

Grunnen skal være at Alonso ønsker å bli værende i Bayer Leverkusen.

Avisene skriver at det nå skal være to kandidater som nå skiller seg ut:

Roberto de Zerbi har gjort sine saker meget skarpt med Brighton, som møter Klopps Liverpool til helgen.

Sporting Lisboas Ruben Amorim nyter stor suksess og ledet laget til sitt første seriegull på 19 år.

Xabi Alonso leder Bundesliga denne sesongen med Bayer Leverkusen, og har av mange blitt sett på som et soleklart førstevalg til å ta over når Klopp gir seg etter denne sesongen.

Nå tyder mye på at Liverpool må se andre veier.

Bayern skal også ha sett seg ut Alonso, men skal ha fått samme beskjed som Liverpool.