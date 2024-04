Når den norske seriemesteren fra sesongen 2025/2026 får garantert plass i Europa League, handler det i stor grad om jobben Bodø/Glimt og Molde har gjort i Europa de siste årene.

Søndag kveld møtes de to til det mange kaller en tidlig seriefinale.

– Det er ingen seriefinale når vi møtes i runde fire. Det er helt skivebom, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

Det er uansett møtet mellom de to suverent beste lagene i Norge gjennom de siste fem årene. De to lagene som alle eksperter har tippet skal kjempe om gullet denne sesongen.

Det er også møte mellom to trenere som er klare i talen. Som begge bruker de anledningene de kan til å snakke om hvordan norske fotballtopper bør legge til rette for at norske lag skal gjøre det godt i Europa.

– Både vi og Molde har hatt sterke ønsker om å prestere i Europa. Det er hovedgrunnen til at vi har kommet i den posisjonen. Det er en sinnssyk forskjell nå fra da vi gikk inn i første kvalifiseringsrunde. Det gir så store mulIgheter for alle lagene i norsk fotball, sier Knutsen.

Han fortsetter:

– For meg har det vært budskapet over lang tid: Vi må evne å holde litt med hverandre når vi er ute og representerer Norge i Europa. For det gagner norsk fotball.

Erling Moe slenger seg på:

– Vi har kommet oss i denne posisjonen litt mot alle odds. Så det er kjempebra for norsk fotball at norske lag gjør det bra og at enda flere får nyte godt av det og kan skaffe seg en enda bedre økonomisk plattform i årene fremover, sier Moe til VG.

Visste du at...? Vis mer ↓ Kjetil Knutsen og Erling Moe har møtt hverandre 12 ganger som trenere. Moe har vunnet syv av de oppgjørene. Knutsen fire.

Nå kommer begge med en klar oppfordring til norske fotballedere, spesielt ute i klubbene.

– Det er mitt håp at styre og stell rundt om i klubbene ser viktigheten av dette. Når vi sitter og tar avgjørelser så er jeg litt usikker på om det er til det beste for norsk fotball hele tiden. Det må jeg si, sier Molde-treneren.

– Hva vil du ha fra dem?

– Jeg vil ha en forståelse for at vi innretter sesongen vår sånn at den blir best mulig tilrettelagt for de fem lagene som kvalifiserer seg for Europa. Vi må ikke ha så steile fronter når vi diskuterer ting, sier Moe.

Maratontabellen Vis mer ↓ Siden 2019 i Eliteserien: 1. Bodø/Glimt - 153 kamper - 2,20 poeng i snitt. 2. Molde - 154 kamper - 2,13 poeng i snitt 3. Rosenborg - 153 kamper - 1,65 poeng i snitt 4. Viking - 153 kamper - 1,60 poeng i snitt 5. Odd - 154 kamper - 1,42 poeng i snitt

Kjetil Knutsen kaller Moe en person med «gode perspektiver» og sier de to har snakket flere ganger om problemstillingen.

– Vi har måtte støtte oss på hverandre for å få norsk fotball og Norsk Toppfotball med på å tilrettelegge for lagene som er i Europa. Det er vel kun Glimt og Molde som har vært opptatt av det de fem-seks siste årene spør du meg, sier Knutsen.

– Hva legger du i det?

– Det er ingen andre lag som har hatt det perspektivet i det hele tatt. Det er bare fakta.

– Handler ikke det om at det er nettopp dere og Molde som har vært i posisjon til å komme ut i Europa?

– Det er absolutt andre klubber som burde hatt det perspektivet. Nå melder det seg en tydelig tredje klubb på, Brann, som jeg synes er bra. De kom først inn i Europa da de vant cupen, så det var vanskelig for de å planlegge Europa. Jeg tror de kommer til å melde seg tett på Molde og Glimt. Så får vi se hvilke andre lag som gjør det, sier Knutsen.

Glimt-Molde har avspark 19.15 søndag.

– Det blir en tøff og intensiv kamp. Det kommer til å smelle, sier Kjetil Knutsen.