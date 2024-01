Marca er en ansett sportsavis, og den har gått grundig til verks i sine vurderinger av hvem som kan erstatte Jürgen Klopp som Liverpool-manager.

Det er tre navn de har gått grundigere til verks på enn andre: Xabi Alonso, Luis Enrique og ... Kjetil Knutsen.

Marca mener at Knutsen har samme stil som Klopp og at han er «et veldig interessant alternativ». Avisen mener Knutsen ligner Klopp også ved at han har samme spillestil uavhengig av motstanderen.

Avisen har brukt treneranalyseverktøyet Coachinside og gjort søk på visse parametere. De har ikke tatt hensyn til hvilke ligaer trenerne jobber i. Totalt fikk de 53 treff ved første filtrering.

GIR SEG: Jürgen Klopp. Foto: PHIL NOBLE / Reuters / NTB

Deretter begrenset de søket med to parametere i tråd med Klopp: Evnen til å snu kamper ved innbyttere og hvor trofast de er mot et spillesystem. De ble stående igjen med syv kandidater. En av dem var Bodø/Glimt-treneren. De andre var Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Vincenzo Italiano (Fiorentina), Brian Riemer (Anderlecht), Antonio Di Salvo (Tyskland U21), Michael Reiziger (Nederland U21) og Oliver Reiß (Hertha Berlin U19).

Nå kommenterer Knutsen spekulasjonene til Avisa Nordland:

– Det er hyggelig det. Identiteten forstår jeg, men utover det tror jeg de andre navnene er betraktelig bedre. Det er et lite stykke fra Glimt til Liverpool, men det er hyggelig at det vi gjør i Glimt blir lagt merke til. Du vet at vi er opptatt av kollektivet og ikke enkeltpersoner.

Patrick Berg sier til avisen at «hvis det er én jobb som kunne fristet Kjetil bort fra Bodø, er det nok favorittklubben Liverpool». Berg mener at Marca har gjort en god analyse av Glimt-treneren.

Kjetil Knutsen er imidlertid ikke nevnt blant de rundt 20 navnene som bookmakerfirmaet SkyBet opererer med om ny Liverpool-manager. Xabi Alonso gir ikke uventet minst penger igjen, fulgt av Roberto De Zerbi, Klopp-assistenten Pep Lijnders, Julian Nagelsmann, Tottenham-sjef Ange Postecoglou og Sporting Lisboa-trener Rúben Amorim.

