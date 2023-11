Tirsdag bestemte Marcussen at Start ikke skulle bruke undervarmen på Sør Arena foran denne helgens kvalikoppgjør til Eliteserien mot Bryne. Direktøren ville spare klubben for rundt 150.000 kr. Beslutningen slo feil da minusgrader førte til at banen ble erklært uspillbar like før planlagt kampstart.

Ifølge reglementet til Norges Fotballforbund skal Bryne tilkjennes en 3–0-seier på grunn av arrangørsvikten og dermed forbedere seg på neste runde i opprykkskvaliken, mens Starts sesong da vil være over. En offisiell avgjørelse er ventet i løpet av dagen.

– Jeg lukter på tilbakemeldingen jeg har fått at Bryne vinner kampen. Det er forferdelig. Jeg er lei meg på spillernes vegne og alle som er glad i Start, sier Marcussen til VG søndag formiddag.

Direktøren varsler samtidig sin avgang i dette intervjuet med VG - i påvente av den endelige avgjørelsen fra NFF.

– Noen må ta ansvaret for det, og vi kommer ikke utenom at jeg har det øverste ansvaret. Jeg vil melde ifra til styret om det, sier Marcussen.

– Jeg kan bortforklare det til jeg blir blå i ansiktet, men det er utrolig trist og kjipt at det skulle ende som dette her. Jeg tar det veldig personlig.

Styreleder Ole Magnus Skisland i Start svarer følgende på spørsmål om han har mottatt beskjeden fra Marcussen om at han vil trekke seg:

– Disse tingene er mellom meg og Terje, foreløpig. Så kommer vi med en felles tilbakemelding. Nå skal vi ha ut litt informasjon og samle troppene litt for fortsettelsen, sier Skisland til VG.

– Blir det en lang arbeidsdag?

– Jeg skal nok bruke noen timer i dag.

MØTEVIRKSOMHET: Marcussen ble avbildet på Sør Arena sent lørdag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Dette er paragraf 12–6: Forsømmelser fra arrangørens side Vis mer ↓ 1) Klubb som arrangerer en kamp plikter å stille reglementert bane og spillemateriell til fastsatt tid. Dersom kampen ikke kan startes senest 45 minutter etter fastsatt tidspunkt fordi arrangørklubben har overtrådt sine forpliktelser etter første setning, taper arrangørens lag kampen og kampresultatet settes til 0-3. Det samme gjelder i tilfeller der det er klubbens ansvar å stille dommer og dette ikke gjøres, jf. § 4-7 (3).( 2) Ved gjentatte tilfeller av feil som nevnt i (1), kan laget utelukkes fra fortsatt spill i inneværende sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved seriens avslutning som siste lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon.( 3) Dersom kampen ikke kan spilles fordi arrangørklubben overtrer sine forpliktelser etter (1), er arrangørklubben ansvarlig for reise- og diettutgiftene både til bortelaget og dommer/assistentdommer.

Marcussen begrunner beslutningen om å ikke sette på undervarmen slik:

– Da værmeldingen var som den var, valgte vi å ikke sette på varmen for det var meldt plussgrader frem til kampstart. Så endret været seg natt til lørdag, og da var det altfor seint å sette på varmen, sier Marcussen.

– Det er dyrt å være fattig. Vi stolte på værmeldingen, så ble det annerledes. Det er svært beklagelig.

Marcussen, som er kjent som gründer av Sørlandschips og tidligere suksessleder for håndballklubben Vipers, fyller søndag 64 år.

– Hele familien skal i selskap her, på en dag som dette. Det er noen kontraster i dette livet. Det har vært en natt med ekstremt mange stygge meldinger. Det er ikke noe morsomt. Jeg forstår at folk er frustrerte. I blanding med at de er på en fest, kommer det med ekstra styrke. Jeg har sånn sett rygg til å bære det.

– Hvordan har dialogen vært med spillerne?

– Jeg har lagt meg langpaddeflat. Jeg må ta ansvaret, og det gjør jeg definitivt.

– Hvilke følelser kjenner du på i dag?

– Tomhet, oppgitthet, frustrasjon. Jeg klandrer meg selv. Jeg forsøkte å spare klubben for 150.000 kr. Sett i ettertid, ble det veldig feil.