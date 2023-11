I dag er han nådeløs i sin dom over prosjektet som koster norsk fotball 187 millioner kroner over seks år – altså drøye 30 millioner i året.

– La meg si det sånn: For én million tror jeg at jeg skulle gjort en bedre jobb, hevder Liverød.

– Etter en del samtaler og tilbakemeldinger, eller snarere mangel på det, er mitt inntrykk at dette er temmelig meningsløst. Av de 30 årlige millionene, vil det aller meste, kanskje alt, være bortkastet. Det er byråkrati og alibi. Jeg tror ikke de kommer til å bidra med mye eller noe som kan løfte norsk toppfotball, sier han.

– Hva gjør at du kan trekke denne konklusjonen fra utsiden, uten å vite alt som foregår i Europatoppen?

– Sammensetningen av og kvalifikasjonen til organet, samt ikke minst de erfaringer vi har med de norske fotballorganer som Europatoppen er opprettet og styrt av. Kombinert med den erfaring jeg gjorde. Det er ineffektivt byråkrati.

VG har satt pengebruken i Europatoppen under lupen, og har avslørt kjøp av dyre luksesbilletter på Old Trafford. Lise Klaveness kalte billettene for en «svak vurdering» på en pressekonferanse torsdag, men forsvarte prosjektet i en lengre monolog.

Dette er Europatoppen Vis mer ↓ Et faglig samarbeid som skal hjelpe norsk fotball å nå internasjonale mål for klubb og landslag – for begge kjønn. Prosjektet drives av tre parter: Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og Toppfotball Kvinner (TFK). Prosjektet skal: Anbefale felles mål som binder alle tre organisasjonene

Anbefale drivere og prioriteringer, for å nå felles mål

Koordinere og bidra til at vi samkjører toppfotballen, i jakten på synergier

Drive fellesprosjekter, som understøtter felles mål Det er satt av store ressurser til Europatoppen: Totalt 187 millioner kroner fordelt på seks år. Pengene kommer fra salget av medierettighetene fra 2023 til 2028. Alle som jobber for Europatoppen er formelt ansatt i Norges Fotballforbund. I styringsgruppen, som gjør prioriteringer, sitter NTF-direktør Leif Øverland, NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken og TFK-leder Hege Jørgensen

Han reagerer på en rekke ting i Europatoppen, som er et samarbeid mellom NFF, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner. Det skal vi komme tilbake til.

Først: Hvordan ble Liverød selv tilknyttet Europatoppen?

Han ville finne årsakene til at NFF ikke har nådd ett eneste av sine sportslige toppfotballmål siden 2000 – og det endte med en omdiskutert rapport som nedsablet norsk fotball.

Den Montevideo-bosatte sandefjordingen forteller at han møtte NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken på Ullevaal i sommer. Der ble han henvist til Europatoppen – og det ble satt opp et møte med prosjektleder Øyvind Iversen.

– Der ble jeg spurt om jeg kunne bidra i en rapport de skulle lage. Jeg skulle bidra på tre områder: «Vår fotballøkonomi», «våre klubber» og «våre ledere».

Samarbeidet mellom Liverød og Europatoppen var aldri formalisert.

Karl-Petter Løken, som sitter i styringsgruppen til Europatoppen-prosjektet, bemerker:

– NFF snakker med folk som både er engasjerte og kritiske til norsk fotball, inkludert Liverød. I den forbindelse ba jeg ham også snakke med Europatoppen. Uten at det har vært snakk om noe formelt samarbeid.

Karl-Petter Løken sammen med Erling Braut Haaland og fotballpresident Lise Klaveness – Haaland med trofeet for å bli toppscorer i Nations League. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Liverød bestemte seg for å se på hvor bærekraftig økonomien i Eliteserien er. Han så det som nødvendig å skaffe seg oversikt over gaver fra rike onkler, for eksempel gjennom overføringer fra AS-er.

Denne informasjonen fant han ikke i Deloitte-rapporten «Eliteseriebarometeret». Liverød mener det er «tull» fordi den informasjonen skal finnes i klubbenes regnskap.

– Men da er det en smal sak for Norsk Toppfotball å få de tallene. Det tar fem minutter om man ber om det. Cato Haug svarte bare «takk for kommentar». De ville ikke gi meg svar, og da er det håpløst at Iversen forholdt seg helt taus. Han opptrådte ikke som en leder, men gjorde som strutsen – stakk hodet i sanden.

Liverød omtaler det som «null ledelse».

– Lederen trekker på eksterne ressurser, som blir motarbeidet, uten at han reagerer. Det er ikke bare illojalt overfor meg, men en undergraving av hans egen posisjon og det utvalg han representerer. Det andre er at det jo blir meningsløst for alle og prosjektet.

– Norsk fotball er innavl. Noen ber om opplysninger som er helt nødvendige for å vurdere bærekraften i norsk fotball, så vil man ikke gi det, tordner Liverød.

– Hva legger du i innavl?

– Det er ingen som blir sparket i NFF og NTF. I verste fall blir de bare omplassert. Selv landslagstrenerne. Som vel det eneste forbund i verden. NFF og NTF rekrutterer utelukkende fra egne ledd. De er lukkede for eksterne ressurser og andre meninger, til og med fakta. De ønsker kun innspill og «fakta» som passer deres eget bilde.

Til dette svarer NFFs Karl-Petter Løken:

– Liverød er grunnleggende kritisk til modellen norsk fotball bygger på, ikke bare Europatoppen. Vi lytter til kritikerne våre, men vi tar ikke samtaler med han i mediene.

Han peker på at det ikke ligger i Europatoppens mandat å se på klubbenes økonomiske bærekraft, fordi dette måles hvert halvår i lisensrapportering.

Terje Liverød. Foto: Gøran Bohlin / VG

I dag stiller han flere spørsmål ved ressursforvaltningen i prosjektet.

– Ser man på sammensetningen av Europatoppen, består den av fotballanalytikere og trenere. Det er ingen med eksempelvis ledererfaring, økonomisk bakgrunn eller organisasjonsmessig erfaring – folk som kan gå inn og se på strukturelle problemer. Som er problemene i norsk fotball.

At det er behov for analyse av samtlige VM-kamper, har han liten forståelse for:

– Meningsløst. Slett forvaltning av ressurser: tid og penger. Det er strukturelle problemer det handler om i norsk fotball. Den tiden og de pengene skulle de brukt helt annerledes.

Løken ser helt annerledes på det.

– Dette er første gang det gjøres et omfattende innsiktsprosjekt for norsk kvinnefotball. Prosjektet skal levere referanseanalyser på både spill og spillere. Dette er avgjørende kunnskap for å sikre at skoleringen av morgendagens trenere er oppdatert og god nok. Toppklubbene på kvinnesiden har ikke ressurser til å gjøre denne jobben selv. Terje Liverød har så vidt meg bekjent aldri vist interesse for kvinnefotball, sier han.

Liverøds samarbeid med Europatoppen endte med full krasj.

– Det var du som brøt med dem?

– Ja, ja. Jeg fikk jo ikke svarene. Ingen svarte til slutt.

– Cato Haug er den som skulle grepet inn. Han er styreformann i NTF, og de er med å betale dette. Når lederen i hans organ blir undergravet, skulle han ha grepet inn. For dette er snakk om både ledelse, konstruktivitet, åpenhet, vilje til å se på seg selv og på forvaltning av ressurser. Alt annet enn hva NTF representerer.

Cato Haug melder at kommentarene får stå for Liverøds regning. Han vil ikke kommentere dem. Også Europatoppens prosjektleder Øyvind Iversen er forelagt påstandene.