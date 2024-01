TIL bekrefter overgangene i en ordknapp melding på sine nettsider.

Klubben fikk beskjeden tirsdag, opplyser TILs styreleder Stig Bjørklund som først bekreftet nyheten overfor NRK.

Lokalavisen iTromsø meldte sjokkovergangen først.

Helstrup ledet Tromsø til en overraskende bronse denne sesongen. Lille julaften ble han til og med kåret til Årets Tromsøværing. Den tittelen henger i en tynn tråd nå.

– Det er merkelig, utbryter Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen da VG tar kontakt.

– Hvorfor?

– Nei, med de prestasjonene TIL og Gaute har hatt i år så vil han være attraktiv, naturlig nok.

– Og når han da ender i Bodø..?

– Nemlig, sier Wilhelmsen.

– Hvordan håper du Glimt gjør det neste sesong?

– At de er bak TIL.

Han vil dog ikke si at Helstrup må levere tilbake prisen for Årets Tromsøværing.

– Det får andre vurdere. Det er Tromsøs befolkning som har stemt han frem.

Stillingen som assistent ble ledig etter at Kjetil Knutsens tidligere assistent, Morten Kalvenes, forlot jobben for å bli med Per-Mathias Høgmo til Urawa Red Diamonds i Japan.

– En blytung dag for Tromsø-supportere. De viktigste personene blir revet vekk på én dag, sier TV2s fotballekspert Jesper Mathisen om overgangene for Gundersen og Helstrup.

– Jeg tror supporterne håper at de våkner opp i kaldsvette, og at det var en vond drøm. Hovedtrener og en av de beste spillerne bort på én dag, følger hans kollega Yaw Amankwah opp.

Halvveis ut i fjorårets sesong meldte Geir Bakke overgang fra Lillestrøm til Vålerenga. Ekspertene mener denne overgangen er et like stort sjokk.

– Dette er på nivå med da Geir Bakke gikk til Vålerenga. Like stor overraskelse, etter å ha ført Tromsø til medalje. Det er et sjokk på lik linje med Bendtner til Rosenborg. Og det forteller samtidig om Glimts posisjon i fotball-Norge, sier TV2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Mathisen tror det nå nærmer seg en overgang for Glimts hovedtrener Kjetil Knutsen til en større klubb, og at Helstrup dermed er hentet inn for å erstatte ham.

– Man blir nysgjerrig på hvilke lovnader Helstrup har fått i Glimt. På sikt ser jeg for meg at han. erstatter for Knutsen, som er på blokken til flere store klubber i utlandet, istemmer Amankwah.