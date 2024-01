– Gemma har imponert oss alle i intervjurundene. Vi har gjort en bred og grundig prosess, snakket med et tosifret antall trenere i Norge og Europa. Hun er en trener med høye ambisjoner og bunnsolid trener- og lederkompetanse, sier fotballpresident Lise Klaveness til VG.

Grainger skal etter planen starte i jobben 15. januar, opplyser Norges fotballforbund (NFF). 41-åringen sier at det er en stor ære å få lede det norske landslaget.

– Laget besitter verdensklassetalent og -potensial, og jeg gleder meg i første omgang til å jobbe sammen med spillerne og resten av støtteapparatet for å beholde plassen i gruppe A i Nations League, sier Grainger til NFFs hjemmesider.

– Et risikabelt valg, sier Carl-Erik Torp som trekker frem Leif Gunnar Smerud og Alexander Strauss som andre gode kandidater. Smerud har vært midlertidig sjef for Norge etter at Hege Riise mistet jobben. Strauss er trener for Bayern München.

– Når de velger et så ukjent navn så må mye stemme med henne, hennes kompetanse, hennes person og hva hun ønsker å gjøre med laget når de er villig til å ta en slik risiko. Eller at de ikke føler at det er en risiko, legger han til.

Torp kjenner ikke til Gemma Grainger.

– Det sier seg selv at jeg er overrasket når de lander på en trener jeg ikke har hørt om før, sier NRK-eksperten. Han tror også en del av spillerne er overrasket.

– Det er tydelig at NFF har gjort en lang og god evaluering. Jeg har sett litt på Graingers CV. Hun har satset som trener fra hun var ung og har lang erfaring.

Norge endte som nummer tre i sin Nations League-gruppe. Det betyr at de må gjennom playoff for å beholde plassen på nivå A.

Foto: Bo Amstrup / EPA / NTB

– Deretter skal vi gjenvinne/bekrefte vår posisjon og konkurransekraft i internasjonale mesterskap, samtidig som vi er tro mot norske verdier som jeg ser frem til å lære enda bedre å kjenne, sier Gemma Grainger.

Landslagets Vilde Bøe Risa sier til VG at tiden fremover blir spennende.

– Første reaksjon er at det blir spennende å bli kjent med henne og lære hvilke type trener og person hun er. Av hva jeg har hørt, er hun en åpen og omgjengelig person som setter kultur høyt. Det tror jeg passer godt inn hos oss, sier Risa.

– Jeg håper at vi i 2024 bygger videre på relasjoner og samhandling i laget og at Gemma kan være en sterk bidragsyter for at vi oppnår gode resultater sammen.

Grainger har vært sjef for Wales de siste to årene. Før den tid har vært assistent for England under EM i 2017 og hovedtrener på aldersbestemt nivå. I tillegg har hun vært innom Middlesbrough og Leeds United i klubbfotballen. Grainger vil bli boende i England.

– Hun kjenner den profesjonelle og internasjonale toppfotballen for kvinner svært godt. Hun er en ekstremt erfaren landslagstrener, med ti år i det engelske fotballforbundet bak seg, og nå sist som A-landslagssjef for Wales, sier Klaveness – og fortsetter:

– Gemma er ettertraktet internasjonalt og har dyptgående referanser fra engelsk landslagsfotball.

Wales har vunnet bare én av sine 11 siste kamper. Seieren kom med 4-1 over Nord-Irland. I høstens Nations League har Wales tapt to ganger for både Island og Danmark. Det ble også tap for Tyskland, før Wales klarte uavgjort 0-0 mot tyskerne 5. desember.

I NFFs pressemelding fremkommer det at Grainger har fått en kontrakt ut 31. desember 2026 – som vil bli forlenget til august 2027 dersom Norge kvalifiserer seg til VM-sluttspillet samme sommer.