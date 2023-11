– Det ble som vi forventet. Vi vinner 3–0 og er videre på walkover, sier Hans-Øyvind Sagen til VG.

Han er daglig leder i Bryne og har nettopp mottatt bekreftelsen fra Norges Fotballforbund da han snakker med VG.

– Det viser at NFF tar på alvor det reglementet som er satt opp i forhold til denne typen toppfotballkamper. Det syns vi er bra.

Norges Fotballforbund har søndag kunngjort at Bryne tilkjennes seieren i kvalikoppgjøret til Eliteserien mot Start - uten at kamp er spilt. Det skjer som en konsekvens av lørdagens arrangørsvikt, hvor banen på Sør Arena ble erklært uspillbar fordi undervarmen aldri ble slått på.

BRYNE-SJEF: Hans Øyvind Sagen er daglig leder for rogalendingene. Foto: Marie von Krogh / VG

Jærbuene kan dermed forbedere seg på neste runde i opprykkskvaliken mot Kristiansund kommende onsdag. For Start er sesongen over. Søndag formiddag varslet klubbdirektør Terje Marcussen sin avgang i et intervju med VG som en følge av baneskandalen.

– Noen må ta ansvaret for det, og vi kommer ikke utenom at jeg har det øverste ansvaret. Jeg vil melde ifra til styret om det, sa Marcussen.

VARSLET EGEN AVGANG: Start-direktør Terje Marcussen har tatt ansvaret for arrangørtabben. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Bryne skal møte Kristiansund førstkommende onsdag. Jærbuene trente søndag med tanke på det oppgjøret.

– Laget har forberedt seg på kamp mot Kristiansund. Så det har vi tenkt hele tiden fra vår side. Nå har fått bekreftelsen, sier Sagen.