Chelsea vant nemlig 1–0 i Barcelona lørdag - en skikkelig nedtur for den norske duoen Caroline Graham Hansen (29) og Ingrid Syrstad Engen (25).

Erin Cuthbert ga Chelsea ledelsen like før pause da hun dro av Syrstad Engen og dundret ballen vakkert i krysset. Den norske midtstopperen kastet seg for å prøve å stoppe skuddet, men nådde ikke fram.

– Det er rart å se Barcelona stresse på denne måten, sier TV 2s ekspertkommentator Solveig Gulbrandsen.

– Barcelona har ikke vært seg selv i det hele tatt.

Erin Cuthbert feirer scoring for Chelsea. Foto: Felipe Mondino/IPA Sport / ipa-a / Pa Photos / NTB

Det var en taktisk perfekt gjennomført 1. omgang av Chelsea, som lå lavt fra start, men som turte å gå høyere etter hvert.

Fem minutter ut i 2. omgang dømte dommeren straffe til Barcelona, men etter VAR-vurdering ble det dømt offside mot Barcelonas Salma Paralluelo.

Veien til semifinalen Vis mer ↓ Barcelona kom til semifinalen takket være 5–2 over Brann. Chelsea slo ut Ajax med 4–1.

Like etterpå ville Chelseas Mayra Ramírez ha straffe etter en duell med Irene Paredes, og reprisen viste at hun trolig hadde rett. Men det mente ikke dommeren.

Barcelona satte i gang en sluttspurt for å utligne, men ble etter hvert frustrerte - og hadde faktisk ikke et eneste skudd på mål i kampen.

Chelsea tapte i FA-cup-semifinalen, men leder Super League i England (to mål bedre målforskjell enn Manchester City).

Caroline Graham Hansen skal ta corner. Kampen gikk på Olympiastadion i Barcelona. Foto: Felipe Mondino/IPA Sport / ipa-a / Pa Photos / NTB

Caroline Graham Hansen (tilbake etter kjenning i låret) og Ingrid Syrstad Engen (midtstopper i Mapi Leóns skadefravær) spilte fra start for Barcelona, mens Guro Reiten åpnet på benken for Chelsea. Engen ble byttet ut etter en times spill da Barca la om til tre bak. Reiten kom inn i det 92. minutt.

Disse to lagene møttes i semifinalen også i fjor. Caroline Graham Hansen sørget for 1–0 seier i London for Barcelona før det ble 1–1 i Spania etter scoringer Graham Hansen og Guro Reiten. Altså bare norske målscorere.

Barcelona snudde 0–2 til 3–2 og vant over Wolfsburg i finalen i Eindhoven.

PS: Den andre semifinalen, det helfranske møtet mellom Lyon og Paris Saint-Germain, starter lørdag kl. 19.00.