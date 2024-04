Etter straffesparkexiten mot Real Madrid i Champions League, der nordmannen ba om å bli byttet ut før ekstraomgangene, har VG sett på Haalands offensive tall.

Det er flere forskjeller på Haaland-utgaven fra 1. januar i år til og med andre Champions League-kvartfinale sammenlignet med hvor spissen sto i samme tidsperiode for ett år siden. Det var opptakten til opptakten til Manchester Citys historiske trippeltriumf.

Foran mål er historien en helt annen i år: Haaland skyter oftere, men setter bare 32 prosent av sjansene sine mot hele 60 i fjor. Da scoret han 21 mål på 20 kamper, mens han står med 12 på 17 nå (alle turneringer).

xG-statistikken i Premier League og Champions League viser kanskje hvor fotballskoen trykker: I år har han scoret 7 mål i de to turneringene, men burde hatt over 10. I fjor «overpresterte» han med 18 mål der uttellingen normalt ville vært 14.

Derimot viser tallene at nordmannen er mer involvert – og bedre – i det oppbyggende spillet. Nøkkelpasninger, pasningstreff, involveringer og antall berøringer i motstanderens boks går alle i fordel av 2024-Haaland.

– Det er nok ønskelig. I fjor ble han kritisert for å være for lite involvert. Så kan det være sånn at han er litt mer sliten når han kommer foran mål, sier Viaplay-ekspert Pål-André Helland.

Han setter dessuten xG-tallene i sammenheng med at Haaland gikk skadet inn i 2024. Mens da 2022 ble 2023 kom han rett fra ferie og kampfri siden det var ligapause under Qatar-VM i desember måned.

– Sånn sett er det naturlig, påpeker Helland.

Men involveringene over de to kvartfinalene mot Real Madrid i Champions League imponerer nok veldig få. Over 180 minutter traff Haaland kun med elleve pasninger.

Det betyr at det gikk 17 minutter mellom hver vellykkede avlevering i dobbeltoppgjøret. Fem av dem kom i hjemmekampen.

– Det virker nesten usannsynlig med tanke på hvor mye City presset, skriver The Athletic-journalist Daniel Taylor i sin «Haaland-spesial», publisert dagen etter Real Madrid-kampen.

Den har tittelen «En perifer figur i Citys største kamp for sesongen».

– Det er ingen tvil om at han går gjennom en vanskelig og tam periode, og i hans nåværende form er det ikke enkelt å se magien som utslettet så mange forsvar forrige sesong, skriver Taylor.

Også Sky Sports ser på Haalands påvirkning i de største kampene og peker på at han bare har to mål på ni kamper fra kvartfinalen og ut i Champions League.

I gruppespill og første utslagsrunde har han 39 mål på 30 kamper for Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund og Manchester City.

Haaland i «storkampene» siden City-overgangen Vis mer ↓ Haaland mot Liverpool 2 mål på 4 kamper (1 City-seier, 2 uavgjorte, 1 tap) Haaland mot Arsenal 2 mål på 5 kamper (3 City-seirer, 1 uavgjort, 1 tap) Haaland mot Manchester United 6 mål på 5 kamper (4 City-seirer, 1 tap) Haaland i Champions Leagues 8-delsfinaler 6 mål på 4 kamper mot RB Leipzig og FC København (4 City-seirer) Haaland i Champions Leagues kvartfinaler 2 mål på 4 kamper mot Bayern og Real Madrid (1 City-seier, 3 uavgjorte) Haaland i Champions Leagues semifinaler 0 mål på 2 kamper mot Real Madrid (1 City-seier, 1 uavgjort) Haaland i finalene 0 mål på 2 finaler mot Inter (Champions League) og Manchester United (FA-cup) (2 City-seirer)

Til den debatten byr tidligere dødballekspert Pål-Andre Helland på følgende innlegg:

– Her kan man egentlig skape seg sitt eget narrativ. Han scoret mot Bayern i fjor, han har scoret mot Liverpool og han scoret mot Arsenal da ligatittelen ble avgjort. Så vil han aldri score like mye mot de beste lagene som mot Luton. Her kan du egentlig bare tilpasse hva du ønsker å mene sier Viaplay-eksperten.

– Basert på det jeg så, synes jeg han var god mot Real Madrid. I Premier League er han fortsatt toppscorer, legger Helland til.