– Det kommer seg. Vi kommer. Vi er klare til å angripe. Det er spennende tider fremover, sa jærbuen til ITV etter å ha scoret fem mål mot Luten i femte runde i FA Cupen.

Med det tangerte han nok en Manchester City-rekord.

– Et City-lag som ruller på og Haaland som ser ut til å finne formen. Det er ikke noe man ønsker, sier ansvarlig redaktør i United.no Dag Langerød til VG.

– Det blir en gigautfordring å stoppe Haaland. Det er sjeldent at Manchester United har gått inn i et byderby som så store underdogs, sier Manchester United-supporter og programleder i United-podcasten Uno Jon Martin Henriksen.

Langerød, Henriksen og andre Manchester United-supportere har enda en grunn til å frykte byderbyet søndag ettermiddag.

For Haaland elsker å spille mot søndagens motstander.

Grafikk: Sofascore

På tre Premier League-kamper og en FA Cup-finale står nordmannen med fem mål og tre målgivende pasninger mot byrivalen.

Det gjør at Manchester United er laget Haaland har scoret mest mot sammen med Fulham og nå Luton.

– Han scorer litt for ofte mot United, humrer Langerød.

– Det er ikke noen gode tall. For Erik ten Hag er også denne kampen veldig viktig, selv om ingen går inn her og budsjetterer med seier, sier Henriksen.

For presset er på den nederlandske med treneren etter en meget svak kamp og tap hjemme mot Fulham forrige uke.

– Kan Haaland rett og slett gi ten Hag sparken?

– Han kan være med på det. Blir det stygge sifre er ikke det bra for ten Hag med nye eiere som går gjennom klubben med lupe og som allerede er litt under press, sier Henriksen.

I tillegg til Haaland elsker å spille mot byrivalen sliter Manchester United med skader på flere nøkkelspillere.

– United har sine utfordringer. Det er nesten ikke spillere igjen i backrekka. Det sier seg selv at om man må bruke unggutter eller spille uten venstreback så vil ikke mange tro på seier, sier Langerød.

– Er du redd for at Haaland kan gjenta bragden og score fem nye mål på søndag?

– Jeg er ikke redd, men jeg er smertelig klar over at det kan skje. Manchester United har et forferdelig utgangspunkt. Det kan bli stygt, men man får håpe på det beste, sier Henriksen.

For det er akkurat der håpet ligger ifølge Henriksen.

– Sykere ting har skjedd. Det er kanskje der håpet ligger, at utgangspunktet er så håpløst og håpe på et drømmetreff eller lignende.

– Man får ta en titt på oddsen. Jeg ser ikke for meg at du får igjen mye på hundrelappen om du setter penger på City-seier. Spørsmålet er vel heller hvor mange baklengs det blir, avslutter Langerød.