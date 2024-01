Det melder The Athletics David Ornstein.

Jordan Henderson virker å ha sett seg lei på Saudi-livet, et halvt år etter at han signerte for Al-Ettifaq.

Ornstein melder at Henderson har kommet til enighet med egen klubb om å forlate Saudi Pro League, og at han nærmer seg en formell enighet med Ajax.

Fabrizio Romano, overgangsjournalisten, melder at Ajax er selvsikre på å kunne signere den engelske midtbanespilleren. Klubbene skal ha vært i kontakt så sent som i går, skriver italieneren.

«Overgangen er absolutt i spill», skriver han.

Den engelske journalisten Ben Jacobs melder at det ikke har kommet noe formelt bud ennå, men også han rapporterer at den nederlandske klubben er optimistiske.

Al-Ettifaq skal ikke være interessert i å selge med mindre de får igjen noe i nærheten av det de brukte på å hente Henderson fra Liverpool. Saudi-klubben skal ha betalt rundt 150 millioner for Henderson i sommer.

Det har tidligere blitt rapportert fra engelske medier at Henderson mistrives i sin nye tilværelse.