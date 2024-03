«Den regjerende mesteren stanget i en norsk vegg», skriver Marca etter Barcelonas 2–1-sliteseier over Brann.

Den spanske avisen bemerker at Champions League-kvartfinalen i Bergen ikke ble noen «spasertur», slik mange så for seg.

Å bli møtt av så høylytte Brann-supportere, som skapte liv og røre i 90 minutter på intime Åsane Arena, var kanskje noe overraskende for Barcelona.

– De heier på sitt lag og gjør det vanskelig for oss. De prøver å komme inn i hodene våre – det er fotball, sånn det skal være, forklarer Ingrid Syrstad Engen til spansk presse.

Caroline Graham Hansen etter seieren over Brann. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Overfor VG slo hun fast at det var en kul opplevelse – hun merket at det var bortebane.

– Forstår du buingen på Caroline Graham Hansen hver gang hun er på ballen? undret en spansk reporter.

Den norske 25-åringen smålo litt, før hun svarte:

– Jeg vet ikke om jeg forventet det, men jeg forstår at de gjør det. Det er en del av det.

Riktig å pipe på de norske Barcelona-spillerne? Ja! Kom igjen, dette er fotball. Velkommen til Bergen. Nei, kunne gitt de norske en bedre velkomst. Couldn't care less.

Signe Gaupset i fint driv mot Barcelona. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Stortalentet Signe Gaupset følte seg fryktløs i møtet med «spillere som har vunnet Gullballen».

– Jeg tror Barcelona frykter oss mer etter den kampen. Vi viser at vi har noe å gjøre i en kvartfinale. De må være på sitt beste om de skal klare det, sier 18-åringen før returmøtet.

Hun peker på at Brann både kan skape ting og er solide i forsvar.

– Helt sjukt. Vi spiller jo oss gjennom dem, sier hun om Branns 1–1-scoring.

Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

– Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd jeg skulle spille en kvartfinale i Champions League og i hvert fall ikke score i den, sier Branns målscorer Cecilie Redisch Kvamme.

– Jeg drømte jo aldri om å bli fotballspiller en gang, sier hun.

– Vi er bare ett mål bak, så vi har alt å spille for. Vi skal gjøre det ekkelt for dem, sier Marthine Østenstad.

Aurora Mikalsen med et tigersprang. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Keeper Aurora Mikalsen reddet og reddet. Hun får mye av æren for at håpet lever for Brann.

– Jeg tror de fikk seg en a-ha-opplevelse. De kan ikke senke seg ti prosent, for da er vi der med en gang, sier hun.

– Jeg blir fortalt at det er 500 Brann-supportere som skal nedover til Barcelona, så jeg tipper vi hører dem best der også, smiler keeperen.