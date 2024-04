Den nedrykkstruede klubben skriver på sin offisielle X-konto at det var tre ulike situasjoner hvor de mener de skulle hatt straffespark.

I en uttalelse sier de at de uttrykte bekymring overfor den engelske dommerforeningen om VAR-dommer Stuart Attwell.

– Vi advarte PGMOL før kampen om at VAR-dommeren er Luton-fan, men de byttet ham ikke ut. Tålmodigheten vår har blitt testet en rekke ganger.

Videre skriver de at nå vurderer å ta saken videre.

Stuart Attwell VAR-dommeren under Everton – Forest

Forest sier ikke hvilke tre situasjoner de reagerer på, men Ashley Young var innblandet i alle de tre situasjonene som Forest trolig reagerer på:

Like før pause var det en VAR-sjekk som følge av en hands på Everton-backen.

Etter pause felte han Giovani Reyna rett innenfor sekstenmeteren.

I andre omgang hadde han også en felling av Callum Hudson-Odoi hvor Forest-spillerne ropte etter straffe.

Se situasjonene her:

Under innlegget til Forest er det blandede reaksjoner. Mens noen støtter Forest, mener andre at det er pinlig av klubben å gå ut som de gjør.

Sky Sports-ekspert Jamie Carragher er blant dem som er kritiske.

Han sier at dommerteamet hadde «en grusom dag på jobben» og at han forstår frustrasjonen, men legger til:

– Det jeg nettopp har lest er som en fan på en pub. Det er flaut, freser Carragher.

Det engelske fotballforbundet (FA) bekrefter at de skal vurdere om Forest bør straffes for tweeten ettersom den «stiller spørsmål ved spillets integritet».

På tribunen satt tidligere toppdommer Mark Clattenburg. Han er ansatt i Nottingham Forest som dommerkonsulent.

Ifølge Sky Sports innebærer jobben at han skal være tilgjengelig dersom klubben vil rådføre seg om ulike situasjoner.

Forest har vært i kontakt med PGMOL ved en rekke anledninger denne sesongen.

Ifølge Sky Sports skal Clattenburg bidra med ekspertise i kommunikasjonen mellom Forest og den engelske dommerkomiteen.

Mark Clattenburg På plass i Nottingham

Fotballekspert Gary Neville har vært kritisk til ansettelsen.

– Jeg er skuffet over Nottingham Forest. Å ansette en tidligere dommer for å fortelle deg hvorfor du har avgjørelser mot deg, er for min del å ta det et skritt for langt, uttalte Neville.

Hva synes du om Forests reaksjon? Helt på sin plass Pinlig Noe midt i mellom Vet ikke

Everton vant kampen 2–0 etter scoringer av Idrissa Gana Gueye og Dwight McNeil.

På slutten av søndagens kamp ble det dramatisk da Forest-spiller Morgan Gibbs-White og Everton-spiller Beto skallet i hverandre i en luftduell.

Sistnevnte ble liggende urørlig og ble etter hvert fraktet ut på båre med oksygenmaske:

Han holdt tomlene opp for å vise at han var ok da han ble båret av banen.