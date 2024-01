– Jeg vet ikke hva Brentford har funnet og hva de har av spørsmål. Det blir mest for meg å gi informasjon om hvordan vi har oppfattet det på samlingen. Vi har jo heller ikke sett Nusa siden oktober, sier Ola Sand til VG.

Han bekrefter dermed rapportene som kom mandag kveld. NRK omtalte bekreftelsen først.

Mandag kveld skrev flere engelske medier, deriblant The Athletic, at Brentford hadde noe å utsette på funn i ryggen og knærne.

Den ventede overgangen ble dermed satt på vent.

– De er nysgjerrige på hva vi mener om den ryggskaden som gjorde at han ikke kom på novembersamlingen og hvordan vi har oppfattet den, sier Sand til VG.

– Kjenner du til den angivelige kneskaden?

– Ikke sånn i detalj. Han er en ung gutt. De har av og til vekstrelaterte plager på knærne som går over. Vi har ikke hatt noen problemer med det.

Sand opplyser at han først skal ta en prat med Antonio Nusa for å sjekke ståa med supertalentet, før han senere snakker med sjefen for Brentfords medisinske apparat.

Landslagslegen sier at det ikke er helt uvanlig at klubber tar kontakt for å sjekke ting.

– Større signeringer sjekkes veldig nøye for at man ikke tar en risiko. Man har blitt nøyere og nøyere, sier han.

Søndag kom nyheten om at Brentford og Club Brügge skal være enige om en overgangssum for Antonio Nusa.

Spilleren skal også ha gitt grønt lys. Planen er at Nusa blir værende i Belgia ut sesongen.

Antonio Nusas agent Atta Aneke har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag.