I en regntung affære reddet Mohamed Elyounoussi (29) æren i den betydningsløse avslutningen av kvalifiseringen til EM i Tyskland 2024, som går uten norsk deltakelse.

Det så ut til å gå mot nok et norsk tap på Hampden Park, men fem minutter før slutt nikket «Moi» inn utligningsmålet.

Med tunge offensive fravær som Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth og Antonio Nusa viste Norges erstattere at den offensive bredden er god.

Norge ledet to ganger, men etter en snau time satte Skottland inn sitt tredje mål for dagen. De kom seg enkelt rundt på venstresiden og fikk lagt ut til Stuart Armstrong, som sendte skottene i føringen for første gang i kampen.

– Det er krise at de klarer å komme seg til dette. Her har vi egentlig gjort en god figur, så ligger vi under likevel, sukker tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal i VGTVs studio:

Skottlands tre mål betyr at Norge har sluppet inn tolv mål på åtte kamper i kvaliken. Kun i bortekampen mot Kypros har Norge klart å holde nullen.

– Vi har blitt fortalt om dette soneforsvaret vårt, som er så fantastisk. Men vi slipper inn mål så det ljomer etter i avgjørende kamper, sier Rekdal.

Spesielt Skottlands 3–2-scoring skaper reaksjoner. Da spilte skottene seg enkelt gjennom etter et hjørnespark.

– Det tredje målet er for dårlig. Vi slipper dem ut da vi har dem klemt inn i et hjørne. Det skal ikke skje, sier Patrick Berg til VG.

3–2-MÅLET: Norges forsvarsspill før Stuart Armstrongs scoring skaper reaksjoner. Foto: ANDY BUCHANAN / AFP / NTB

Landslagssjefen istemmer med Berg.

– Det tredje målet er stygt. Det skal ikke skje, og det skal vi stoppe sier Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

Også NRK-ekspert Carl-Erik Torp stiller spørsmål ved det norske forsvaret.

– Med de resultatene vi har hatt nå, er det er betimelig å diskutere måten Norge ønsker å spille på. Er det rett vei for et norsk landslag med de kvalitetene vi har? Også måten vi spiller soneforsvar på, som de mener er Norges måte. Det har absolutt ikke vært heldig i denne kvaliken. Og vi ser det her i dag, det er for enkelt å score mål på Norge, rett og slett, sier en kritisk Torp.

«Det kan ikke gå når du slipper inn mål på annenhver sjanse», skriver VG-kommentator Knut Espen Svegaarden.

Tallenes tale på forsvarsspillet:

Foto: www.sofascore.com

I fire kamper mot Skottland og Spania har Norge sluppet inn ni mål på fire kamper.

– Det snakkes mye om fremgang… spør programleder Vegard Aulstad.

– Jeg kjøper ikke den. Det er mulig, og jeg skal ikke argumentere mot at det er fremgang på bestemte ting. Men resultatet, som tross alt er det viktigste, er det dårligste på 25 år i EM-kvaliken. Da kan du ikke snakke om fremgang. Når skal vi begynne å vinne kamper? Om ti år? Fem år, åtte år, ni? spør Rekdal retorisk.

Lørdag ble Norges EM-håp knust en gang for alle da Israel tapte mot Romania. Selv ikke playoff er en mulighet lenger. Når playoffen går av stabelen i mars vil totalt 33 land være enten kvalifisert eller delta i playoff. Norge er ikke et av dem.

Neste tellende kamp er i september.