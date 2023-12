Etter å ha avgjort den dramatiske snuoperasjonen på Old Trafford 2. juledag, var den danske Manchester United-spissen fortsatt et eneste stort glis i pressesonen i møte med VG og andre medier.

Men han brukte også litt tid på å fortelle hvordan det har vært å bli et av de store samtaleemnet for hver uke som har gått uten mål i ligaen.

Da VG spør 20-åringen om en så lang periode uten scoring går til hodet på ham og hva han vil si til dem som har startet å tvile på evnene hans, blir Højlund litt mer alvorlig:

– Jeg prøver å fokusere på kampene som kommer. Jeg hører ikke på media, jeg hadde blitt gal hvis jeg gjorde det. Jeg fokuserer på å vinne kamper for United, bli bedre foran mål og de tingene som hører med det å score mål, sier han.

Højlund høster ros av flere grunner. Se hvorfor her:

Siden overgangen på mer enn 800 millioner norske kroner sist sommer har Højlund riktignok scoret fem i Champions League. Men United røk ut av det gjeveste europeiske selskap og fokuset har derfor økt på prestasjonene i ligaen.

Det siste eksempelet kom i Manchester Evening News sist uke.

Lokalavisen var svært kritisk til Højlunds prestasjoner og Uniteds offensiv i det pinlige tapet for West Ham lille julaften. Da gikk storklubben på sin fjerde kamp på rad uten scoring.

Højlund har vært lagets soleklare alternativ som midtspiss og dermed på mange måter blitt bildet på den offensive krisen.

Da VG snakket med James Ducker i storavisen The Telegraph om Højlund i presserommet på Old Trafford før kampen, var han bekymret.

– Jeg føler med ham. Han er en hardtarbeidende spiller, en spiller med god karakter, men jeg håper ikke det er gjort for mye skade på ham i denne perioden. Jeg tror han er en ganske sterk, ung spiller. Jeg tror han kommer seg gjennom, men han får ikke mye hjelp.

James Ducker i The Telegraph, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Mikal Aaserud, VG

– Hva mener du med skade?

– Jeg tenker mentalt, psykologisk. Det er jo en side ved det dette. Han er en tøff gutt, tror jeg. Og heldigvis har han fått mye støtte her på Old Trafford. Du ser det når han blir byttet ut, reaksjonen fra fansen.

– Og jeg tror han vil score mål. Men han trenger enda mer hjelp og United trenger en spiss til, sier Ducker – og er klokkeklar på at klubben må ha en spiss til for å ta den store målscorerbyrden av dansken.

Tilbake i pressesonen på Old Trafford 2. juledag forklarer Højlund betydningen av å få sin første ligascoring.

– Du kunne jo se lettelsen i feiringen min, sier han og gliser.

– Den følelsen av å bli matchvinner, få de tre poengene mot en god motstander … Jeg er en lykkelig og glad mann, sier han – og gjentar at han overhodet ikke har tenkt på den tyngende prislappen, det presset som fører med det å spille for en så stor klubb, og om målet nå fjerner flere kilo av skuldrene hans.

Dansken fikk imidlertid spørsmål om han følte noe annerledes rundt det å spille med Marcus Rashford på venstrekanten og Alejandro Garnacho til høyre.

Akkurat hvem som spiller hvor i Manchester Uniteds angrep, og hvilke som fungerer best sammen, har vært tema gjennom sesongen. Sist kamp var det Antony som startet i den ene kantposisjonen.

– Jeg bryr meg ikke hvem jeg spiller med. Spiller jeg med Antony, Garnacho, Rashford eller en annen på kanten eller i nummer ti-posisjonen (i rollen like bak spissen), så må vi finne hverandre og skape noe. Jeg elsker å spille med alle og er en heldig mann som får spille med dem, sier Højlund ydmykt.

HAR FORSØKT Å HJELPE: Manchester United-manager Erik ten Hag gir sine instruksjoner til Rasmus Højlund underveis i kampen mot Aston Villa 2. juledag. Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

Da Manchester United-manager Erik ten Hag stilte til pressekonferanse etter kampen, svarte nederlenderen «ja, selvfølgelig» på spørsmål om han har måttet forsøke å holde oppe Højlunds selvtillit den siste tiden.

– Jeg har hatt flere samtaler med ham. Jeg har pekt på at han har scoret for det danske landslaget, han har scoret i Champions League, det viser at han har evnene. Så «du kan klare det, tro på det, så kommer det». Nå som det første kom, så er jeg sikker på at det blir mer.

Han fikk også spørsmål om hvordan 20-åringen har vært i garderoben denne tiden.

– Når spisser ikke scorer, så er det selvfølgelig et problem. Men han har sterk karakter, han er så bestemt og målrettet, han har en stor personlighet. Det er det en spiss trenger. Og jobber du hardt, så kommer målene, sier United-manageren.