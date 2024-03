– Han har blitt veldig glad i meg og sender meg en del bilder. Da han tok tatoveringen ble jeg helt sjokkert. Jeg hadde ikke trodd det, men jeg synes det er veldig morsomt, sier hun til VG.

Det var tyske Bild som først skrev om «Gazzas» hyllest til den norske modellen. Se og Hør har også omtalt det i Norge.

– Jeg føler meg heldig fordi jeg har lært ham å kjenne. Og fordi jeg fikk sjansen til å se den sanne versjonen av ham, og ikke den demoniserte versjonen, sier hun til den tyske storavisen.

– Saken har gitt meg masse oppmerksomhet og jobbmuligheter i Tyskland, så det er veldig kult. Jeg er i ekstase over at ting ruller i gang. På toppen av det hele fikk jeg i dag mitt 5. cover i Playboy i «Playboy of the year»-konkurransen, sier Olufsen til VG.

FOREVIGET: Fornavnet til Amalie Olufsen er tatovert på overarmen til «Gazza». Foto: Privat

Paul Gascoigne er regnet som en av Englands aller mest talentfulle fotballspillere gjennom tidene.

Livet hans har imidlertid også vært preget av alkohol, narkotika og skandaler.

Filmen skal handle om livet til «Gazza» på slutten av 80- og starten av 90-tallet. Det er norske Tom Storvik som er regissøren bak filmen «30 Years of Pain», som ble satt på vent som følge av pandemien.

– Gjenopptagelsen av prosjektet er på et tidlig stadium, men det er prosjekt som prioriteres, sier produsent Tom Storvik til VG

Der skal altså Amalie Olufsen spille eks-kona Sheryl (60), som var gift med fotballegenden fra 1996 til 1998.

– Han sa at jeg minnet ham så mye om eks-kona hans at det var nesten skummelt. Og at den eneste mulige feilen i castingprosessen var at jeg kom til å se enda bedre ut enn hun gjorde da de var gift, sier hun til Bild.

– Det er et fint kompliment, fordi Sheryl så fantastisk ut på den tiden. Hun var så flott at jeg faktisk ikke kan være enig med «Gazza».

PLAYBOY: Amalie Olufsen har blitt et kjent ansikt i magasinet. Foto: Ana Dias

Olufsen avviser samtidig at det er noe mer enn vennskap mellom dem, selv om hun lattermildt innrømmer at «det ville vært en god historie og overskrift».

– Nei, vi hverken har eller har hatt en affære. Men kvinnen som ender opp med «Gazza» kan regne seg selv som heldig, sier hun til Bild.