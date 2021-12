– Vi har diskutert trener og den videoen som kom ut i går. Hvordan vi skal håndtere det, sier Ivar Koteng til Adresseavisen.

Torsdag kveld var de igjen samlet på Brakka. For et nytt møte i trenerjakten.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug. Styreleder Ivar Koteng.

Og flere fra RBK-styret, som nestleder Svein Tore Samdal, Rune Bratseth, Karen Espelund og Cecilie Gotaas Johnsen.

Ivar Koteng åpner døra for styremedlem Cecilie Gotaas Johnsen torsdag kveld. Styret samlet seg på Brakka etter forhandlinger med Kjetil Rekdal tidligere på dagen. Foto: Christine Schefte

Ikke enighet

I forkant av møtet på Brakka hadde Koteng vært på Hamar og forhandlet med Kjetil Rekdal.

– TV2 har meldt om enighet med Rekdal?

- Da vet de mer enn oss.

– Så det stemmer ikke? Dere er ikke enige med noen?

- Nei, vi er ikke enige med noen. Vi opptrer slik at vi ikke er enige med noen før alt er i orden.

TV2 meldte altså torsdag ettermiddag at Koteng & co er enige med Rekdal.

Bekrefter HamKam-møte

På spørsmål om Rekdals kandidatur svarer Koteng følgende:

– Nei, han er jo en kandidat.

– Er det kun Rekdal som står igjen?

- Nei, dere får meg ikke så langt ut på isen. Og så er det jo sånn da at han er en god trener.

– Har det vært noen møter om Rekdal med HamKam i dag?

- Det har vært møter om dem ja.

- Men ikke med dem?

- Jeg har nok vært på Hamar i dag.

– Har du truffet Rekdal?

- Nei.

– Har du truffet HamKam?

- Ja.

– Er dere enige?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier han.

Tror ikke på pressekonferanse før helgen

Onsdag skrev Adresseavisen at RBK jobber med å få løst saken i løpet av få dager, og at det kan komme en avklaring fredag. Nå åpner Koteng for at det kan dra ut noe lenger i tid.

– Blir det noe avklaring før helgen tror du?

– Det er litt vanskelig å si.

– Blir det pressekonferanse i morgen, for eksempel?

– Det tror jeg ikke, sier Koteng.

Nestleder Svein Tore Samdal og Ivar Koteng på vei ut av Brakka torsdag kveld. Foto: Christine Schefte

Opsjon - ikke opsjon

Onsdag meldte Adresseavisen at Rekdal ønsker å få med seg sin assistent i HamKam, Geir Frigård. Adresseavisen vet at RBK jobber med å få Frigård til Trondheim.

Mens Rekdal har en opsjon i kontrakten som RBK kan løse ut, har ikke Frigård noe tilsvarende.

Derfor må RBK forhandle med HamKam for å få løst den tidligere spissen ut av kontrakten.

Fulltallige

Til tross for godt styre-oppmøte på Lerkendal torsdag kveld, virket flere sentrale aktører å mangle. Sportslig leder Micke Dorsin var for eksempel ikke å se. Etter møtet bekrefter Koteng at de var fulltallige.

– Sammen med to styremedlemmer var Micke med på Teams. Så vi var fulltallige, sier han.

Diskuterte podkast-hets

Videoen som var tema under kveldens styremøte, dreier seg om en supporterpodkast som ble spilt inn live tirsdag kveld.

Der kom en av deltakerne med karakteristikker mot styremedlem Rune Bratseth.

I podkasten ble han omtalt som både «den verste slangen i paradis», «kreftsvulst» og «judas», ifølge TV 2 og Nidaros. Supporteren la seg flat for oppførselen sin seinere.

– Det er helt forferdelig å se, og helt forferdelig at Rosenborg skal ha organiserte folk som vi skal kjempe mot, som har slike holdninger, uttalte Koteng til Nidaros.

Torsdag kveld bekreftet Koteng at videoen var et tema på møtet, men var ellers ordknapp.

– Hva kan du si om videoen?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier han.