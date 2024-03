Da spillerne tuslet av Ullevaal-matta etter 90 minutter mot Tsjekkia fredag kveld, var kun en svak pipekonsert det de fikk med seg inn i garderoben.

De EM-klare tsjekkerne ble for sterke, etter å ha snudd Norges 1–0-ledelse. Oscar Bobbs vakre solomål ble etterfulgt av svakt forsvarsspill på 1–1 og et frispark i keeperhjørnet som ga Tsjekkia seieren.

Ekspertene var ikke nådige etter kampen og mener kroppsspråket til de norske spillerne gir grunn til bekymring.

– Man ser på kroppsspråket til tsjekkerne. Det er en grell kontrast til de norske. De ser mye mer inspirert ut og vil mye mer. Akkurat nå er det en trist utgave av Norge, sa TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller.

Simen Stamsø Møller TV 2-ekspert

– Veldig stusslig. Vi hører publikum buer. Vi er veldig lite fornøyd med det vi har sett. Det vi fikk med oss i kveld er veldig mye av det vi så forrige kvalifisering. Da tenker vi «oi, dette har vi sett før», oppsummerte en annen TV 2-ekspert, Morten Langli.

VG konfronterte landslagskaptein Martin Ødegaard med uttalelsene om forskjell på kroppsspråket i intervjusonen etter kampen.

– Nei, det følte jeg ikke. Jeg synes vi gikk ut og tok tak i kampen og styrte alt fra start. De hadde vel ingenting å stille opp med de første 25–30 minuttene. Så kjemper de seg litt inn i kampen, men bortsett fra de to veldig enkle scoringene, så har de ingenting. Så akkurat den er jeg ikke helt enig i, sier Arsenal-stjernen.

– Men det er klart: De vinner kampen og da har vi ikke gjort jobben. Så ja, det er surt, sier Ødegaard.

Erling Braut Haalands stjernetrener Pep Guardiola er blant dem som ofte understreker viktigheten av godt kroppsspråk og god mentalitet. Noe han skal ha lagt mye i å forbedre da han kom til klubben.

I februar fikk også Haaland høre det i pressen etter kampen mot Everton.

– Han må lære at selv om han ikke scorer, må han vise mot og si «jeg er her, jeg er påskrudd», sa Guardiola da.

De norske spillerne mener dog de ikke hadde et kroppsspråk-problem mot Tsjekkia.

– Jeg kan snakke for meg selv og jeg var fryktelig motivert i dag. Jeg gir alltid alt når jeg spiller med flagget på brystet. Jeg var giret på å vinne kampen. Etter kampen er man jo skuffet og kanskje har man ikke det beste kroppsspråket. Men sånn er fotball, sier spissen Alexander Sørloth.

Ståle Solbakken fikk spørsmål om kroppsspråket til spillerne på pressekonferansen etter kampen:

– Jeg synes det var bra. Det koster mye krefter å spille på en vanskelig bane. Det er ingenting å klage på. Tallene på det fysiske vi har i kvalikkamper kan vi ikke klage på, men vi kan klage på at vi ikke har kalde nok hoder i noen situasjoner, sier landslagssjefen.

Nok en gang slapp det norske landslaget inn mål på hjemmebane. Statistikken viser at Norge sliter med å holde nullen mot lag som det ikke er høyst forventet at de skal vinne mot.

Tsjekkia scoret, vant og skal til EM. Det skal ikke de norske spillerne. Likevel er tilliten til Ståle Solbakken høy, sier Martin Ødegaard.

Lag Norge har holdt nullen mot under Solbakken Vis mer ↓ Gibraltar

Montenegro

Luxembourg

Latvia

Montenegro

Latvia

Slovakia

Armenia

Serbia

Slovenia

Jordan

Kypros

Færøyene

– Vi viser igjen mot et lag som er kvalifisert til mesterskap at vi går ut og tar tak i kampen. Vi er totalt dominerende i store deler av kampen. Så er det surt at det ikke holder og at det bikker den gærne veien igjen. Jeg føler vi har noe på gang. Vi må fortsette å jobbe, luke bort noen feil og bli litt skarpere i noen situasjoner. Da tror jeg dette blir veldig bra, sier Ødegaard.

Sørloth håper Solbakken kan få litt arbeidsro.

– Jeg synes han er fryktelig god defensivt. Han er god på å sette sammen laget, og jeg synes han er en sterk leder. Når det blir pekt på Ståle, så må det bli pekt på spillerne også. Det er vi som må få det ut på banen. Vi har fryktelig mye kvalitet i laget, så jeg velger å legge et større ansvar på spillerne, sier Sørloth.