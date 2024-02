Det gjør jærbuen hos The Official Man City Podcast, ledet av Rob Pollard og Nedum Onuoha. Sistnevnte er tidligere Manchester City-spiller og nå ambassadør for klubben.

Der dukker selvsagt spørsmålet om ernæring opp.

– Hva er hemmeligheten, spør Pollard:

– Svaret er kort og enkelt. Det er ekte mat. Jeg spiser mat som er ekte, med så lite ingredienser som mulig. Det er så mye ultraprosessert mat i denne verden akkurat nå, så jeg tror det er tingen – å spise ekte mat og med god kvalitet, selvsagt, sier Haaland.

Se hvordan det gikk da VG testet to av Haalands favorittretter:

Selvsagt har han dager hvor han går bort fra sitt strenge regime. Da går det i kebabpizza.

– Sunn mat er også veldig godt, så jeg prøver å spise det. Men om jeg skal «jukse», så spiser jeg kebab. Kebabpizza er min favorittmat. Jeg elsker det, det er så godt.

– Om broren min og jeg kjøper kebabpizza, så hyper vi hverandre opp og prøver å spise så mye som mulig, sier han videre.

Kebabpizza er ikke det eneste Haaland fyller kroppen med – bare se her:

– Men jeg vet også at dess bedre mat du putter i kroppen, dess bedre fungerer kroppen med tanke på prestasjon. Så det går i kebab og ekte mat.

Det var noen fyrer på Bryne som solgte kebab, forteller han.

– Den var så god, så nå har de åpnet den over hele landet, sier han og ler.

Husker du denne?

Haaland får også spørsmål om hva han ville endret med fotball om han kunne det. Spissen mener at VAR kan bli veldig bra, men at man fortsatt er tidlig i prosessen.

– Vi trenger bare litt mer tid. Jeg ville hatt målteknologi over hele banen, ikke bare i mål. Da vet man om ballen er ute eller ikke, sier han.

Og så følger han opp:

– Det som irriterer meg er innkast. Samme det om du kaster på den ene måten eller den andre. Det betyr ingenting! Bare ha to hender på ballen og kast ballen, sier han og fortsetter:

– Jeg vet ikke reglene engang. Om jeg tar det, så kommer jeg sikkert til å gjøre feil. Det betyr ingenting om du kaster oppover eller nedover. Bare ha to hender på ballen, sier han.

Han tror innkaster vil endres i fremtiden. At man følger opp hvor lang tid man bruker på å kaste ballen, og at det blir markert hvor man skal ta kastet fra.

Tidligere angrepsspiller og nå ekspert, Alan Shearer, er full av lovprising overfor nordmannen.

– Han er en «naturfrik» når det gjelder alt. Om du vil bygge den ideelle midtspissen fra bunnen av, er det han. Bevegelsen hans er veldig bra, han er god i luften, godt touch og han kan skyte med begge føttene, sier han ifølge City Reports på X.

Det er ingen tvil om at god fysikk ved hjelp av riktig ernæring hjelper på det.

STOR FAN: Tidligere Newcastle-spiller Alan Shearer. Her som ekspert før en Premier League-kamp. Foto: Joe Giddens / Pa Photos / NTB

Neste kamp for Haaland og Manchester City er på hjemmebane mot Everton i Premier League lørdag, før København i sekstendelsfinalen i Champions League venter tirsdag.

Haaland håper på å gjenskape mange av prestasjonene fra fjorårssesongen.

Første steg er å ta seg videre til semifinalen i Champions League, og ta seg forbi Liverpool på tabelltopp i Premier League. Per nå ligger Manchester City på annenplass, to poeng bak.