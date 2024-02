Den driblesterke kantspilleren har levert 26 målpoeng på 18 kamper i Liga F. 14 mål og 12 assister. Det er 12 flere målpoeng enn nummer to på listen, lagvenninnen Aitana Bonmatí, hun som vant gullballen i 2023.

Sammenligner man det med toppdivisjonene i England, Frankrike, Italia og Tyskland, er det ingen som kan måle seg med de tallene.

Det får lagvenninne Ingrid Syrstad Engen til å glise bredt.

– Det er utrolig kult, men det er på en måte ikke overraskende heller. Men nå kommer det veldig frem, når hun får de målpoengene så ofte og når hun scorer de målene som hun gjør, sier Engen til VG.

Både Engen og Graham Hansen er i Stavanger på landslagssamling denne uken. Fredag sparkes første kamp i gang i det som er et avgjørende dobbeltmøte mot Kroatia.

Vinneren av kampene holder seg på seedingsnivå A i Nations League.

David Menayo, som er journalist i spanske Marca, har fulgt Graham Hansen tett dette året. Han har aldri sett henne bedre.

– Hun er på sitt beste nå, spør du meg, sier Menayo til VG.

På spørsmål om hva som har endret seg fra tidligere år, trekker han frem et punkt som spesielt viktig:

– I tillegg til at hun i stor grad har vist frem kvalitetene sine, så må vi legge til at hun har hatt en sammenhengende sesong, som hun ikke har hatt tidligere år grunnet skader, sier han.

Både selvtillit og erfaring spiller inn på de gode prestasjonene, mener han.

– For meg er balansen mellom fysisk og mental potensial nøkkelen til hennes suksess, sier han.

BARCELONA-VENNINNER: Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen foran Champions League-kampen mot Sevilla i fjor høst. Foto: Bagu Blanco / Sipa USA

Yash Thakur, som er Opta-analytiker, har gransket Graham Hansens sesong så langt.

– Det er gode individuelle sesonger, det er til og med noen fantastiske, og det har Caroline Graham Hansen akkurat nå, skriver han i en artikkel.

Kantspilleren har enten scoret eller gitt målgivende pasninger i de siste 13 kampene til Barcelona, i alle turneringer.

– Det er helt tullete, mener Thakur.

Syrstad Engen håper at den elleville statistikk vil få positive følger for lagvenninnen, som ennå har til gode å gå til topps idiverse kåringer.

I fjor ble Graham ikke engang nominert blant de 30 til Ballon d’Or, til tross for at eksperter i forkant mente at hun var favoritt for prisen.

– Jeg håper hun får oppmerksomheten hun fortjener. Det virker jo litt slik nå også. Folk spør: «Hvor er prisene?» sier Engen.

– Hun gjør det så ekstremt bra, og jeg håper at det fortsetter hele sesongen. Det handler om at hun ikke har hatt noen brudd i sesongen. I fjor var hun ute en del måneder med skader. Hun har kanskje funnet en god balanse i å holde seg på høyt nivå på den måten og, at man ikke er så lenge ute.

PS! Fredag spiller landslaget borte mot Kroatia i den første av to kamper for å unngå nedrykk fra øverste nivå i nasjonsligaen. Den kan du følge i VG Live.

