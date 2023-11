– Jeg håper virkelig de holder seg sånn at jeg får møtt Vålerenga som hovedtrener. Det hadde vært en drøm, sier «Johs», som garantert er i Eliteserien i 2024 etter KFUMs opprykkssesong.

For Vålerenga er situasjonen stikk motsatt. Med to kamper igjen – borte mot HamKam søndag og Tromsø på Intility Arena neste helg – spiller Geir Bakkes mannskap for livet.

Moesgaard jobbet i Vålerenga i 14 år. De siste tre sesongene har han fulgt dem fra utsiden. Og synes det er trist at klubben har gått fra medalje i 2020 til nedrykksfare i 2023.

– Jeg tror fortsatt at man kan skape gode stunder i VIF, men som alle skjønner, er det noe som har vært galt der i mange, mange år. Det går på ting som å trekke i samme retning, samhold og arbeidskontinuitet. Jeg føler at man står igjen med de samme spørsmålene hver gang, sier Moesgaard.

Etter opprykket med KFUM pekte treneren på tre hovedfaktorer til breddeklubbens braksuksess i et intervju med VG: Kontinuitet, samhold og tillit fra klubben.

– Det er en helt annen situasjon i Vålerenga. Det er veldig mye større. Det er større utskiftninger når folk får sparken, mer penger i omløp, større valg som tas, ting får større konsekvenser og flere er redde for å miste stillingene sine. Det er litt mer kynisk, tror Moesgaard.

Årets trener i Obosligaen etterlyser dog en tydeligere retning fra Vålerengas ledelse.

– Jeg tenker at man finner en ordning på hvem som uttaler seg på vegne av klubben. Se på Bodø/Glimt. Der er det Kjetil Knutsen som prater, og så kommer styreleder og andre på banen hvis det er behov.

– I Vålerenga så er det jo sportssjef, styreleder i høyre og venstre, markedssjefer... Det er så mye og så mange stemmer. Jeg tror man må finne en god løsning på å samle seg bak én eller halvannen stemme, fortsetter han.

– Hvis du skulle gitt ett konkret tips til Vålerenga i dag; hva ville det vært?

– Samle seg rundt én klar røst utad. Sørge for at man jobber sammen og rundt den ene stemmen, slik at klubben fremstår samlet, trygg og solid i retning. Og så holde seg der. Ikke la det bli åpninger for mange tråder i alle retninger, som det virker som det er nå.

OSLOS STOLTHET?: Trener Johannes Moesgaard og KFUM Oslo kan bli hovedstadens eneste representant i Eliteserien 2024. Vålerenga ligger på direkte nedrykk med to kamper igjen å spille. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Før 2020 var Moesgaard i trenerteamet til både Kjetil Rekdal og Ronny Deila i Vålerenga. Ingen av de to profilerte og meritterte trenerne fikk en sesong over sjetteplass på tabellen i Eliteserien i perioden 2013–2019.

– Man bør snart snakke med Ronny og «Reka» og de tidligere hovedtrenerne om hva som er greia. For på en eller annen måte så får de et voldsomt trykk på seg og kjenner etter hvert et stressmoment, sier 39-åringen og fortsetter:

– For dette er de beste trenerne vi har i norsk fotball. Se på Ronny Deila. Han har gjort alt riktig alle andre steder. Hvorfor gikk det galt? Jeg vet ikke om jeg er rett mann til å svare på det, men det er noe med å virkelig tro på de man ansetter over litt tid. Det har jeg tro på, fortsetter Moesgaard.

Han har også stor tro på Geir Bakke som hovedtrener i klubben på sikt.

Med Dag-Eilev Fagermo som hovedtrener i 2020 tok Vålerenga sin første medalje på ti år. De to påfølgende sesongene resulterte i syvendeplass og sjetteplass før Fagermo fikk sparken i juni i år.

Kort tid etter Fagermo kom inn i 2020, måtte Moesgaard ut. Klubben begrunnet ansettelsen av Kenneth Dokken som ny assistent som et ønske om et mer «kompakt og tverrfaglig» trenerteam.

Tre år senere innrømmer dagens Kåffa-trener at han reagerte på måten det skjedde på.

Moesgaard hevder Fagermo pratet med ham i rundt to minutter da han ga beskjed om at den mangeårige VIF-treneren ikke lenger var inkludert i planene.

Det benekter Dag-Eilev Fagermo.

– Det er direkte løgn. Jeg tok ham inn på kontoret da vi kom fra treningsleir og skulle ha noen dager fri. Jeg satt med ham i minst 30 minutter og forklarte hvorfor jeg ville ha endringer i trenerteamet.

– Jeg hadde hatt en grundig prosess med spillergruppen og Jørgen Ingebrigtsen (daværende sportssjef i VIF). Moesgaard hadde utgående kontrakt, og vi sørget for at han fikk lønn ut hele kontrakten, skriver Fagermo i en sms til VG.

TIDLIGERE VIF-TRENER: Dag-Eilev Fagermo. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Moesgaard kom til Vålerenga i 2006 og trente gutte- og juniorlag i klubben frem til 2015. Deretter ble han en del av A-lagets trenerteam frem til samtalen med Fagermo.

– Man trenger ikke synes synd på seg selv, men han og de som tuppet meg ut av døren er ferdige der allerede. Så det går fort ut der, påpeker han.

Han har uttalt seg i lignende termer overfor TV 2.

– Man kan i hvert fall bare gjøre ting ordentlig. Det hjelper veldig mye på hvordan folk snakker om klubben etterpå. Der står det stort sett til stryk på alt de gjør, legger Moesgaard til.

Avtroppende daglig leder i Vålerenga Fotball AS, Erik Espeseth, er forelagt Moesgaards uttalelser om oppsigelsen.

– Jeg kjenner ikke detaljer i denne saken, og den omtalte treneren og sportssjef fra den gang har begge forlatt Vålerenga. Det blir umulig å kommentere eller forsvare klubbens håndtering fra den gang annet enn at det ikke høres bra ut å bli behandlet på en måte som beskrevet, skriver Espeseth i en e-post til VG.

– Den omtalte saken var en prosess jeg ikke var borte i. Det var en beslutning fra daværende hovedtrener, og daværende sportslige leder forhandlet frem en sluttpakke, påpeker Espeseth.