Jehezkel, som spiller for den tyrkiske toppklubben Antalyaspor utlignet for laget sitt i hjemmekampen søndagd mot Trabzonspor.

I feiringen viste spilleren «hjertetegn» til kameraet og en melding på en bandasje han har på armen. Der stod det «100 dager. 7.10», samt en liten davidsstjerne.

Det refererer til de gjenværende israelske gislene som Hamas tok under terroraksjonen 7. oktober som førte til krigen som nå pågår i Gaza.

Dette var altså 100 dager siden da Jehezkel scoret.

Spillerens melding gikk slett ikke upåaktet hen i Tyrkia. Landets president Erdogan har vært en sterk støttespiller til det palestinske folket, og har gjentatte ganger beskrevet Israel som en «terrorstat».

Etterforskes

Tyrkias justisminister Yilmaz Tunc skriver på X at «påtalemyndighetene har satt i gang etterforskning av Jehezkel for å offentlig ha egget publikum til hat og fiendskap med hans motbydelige handling som støtter Israels massakre i Gaza etter scoringen hans i kampen Antalyaspor-Trabzonspor».

Spillerens melding uttrykte ingenting om Israels krigshandlinger, snarere var det en gest som støtte til gislene. Men slik blir den altså ikke tolket, og justisministeren benytter anledningen til å på ny fordømme Israels angrep som han omtaler som forbryelser mot menneskeheten.

SLETTET DETTE BILDET: Antalyaspor la ut et bilde på X hvor Jehezkels melding ble vist. Det ble siden slettet og beklaget. Foto: Faksimile fra X

– Vi vil alltid fortsette å støtte de undertrykte palestinerne, skriver Tunc.

Jehezhels klubb har sendt ut to meldinger på X om saken. De beklager at de la ut et bilde av Jehezhel som feirer scoringen. De skriver også at den israelske spilleren har handlet «mot nasjonale verdier», og at han er suspendert fra laget, en beslutning som er tatt av klubbens styre. Han kan ende med å få sparken, skriver Time.

Lokale medier siterer imidlertid klubbpresidenten på at spillerens kontrakt vil bli terminert.

Mange andre sportsutøvere har uttrykt sine meninger i forbindelse med krigen i Gaza, de fleste på sosiale medier. Den egyptiske Liverpool-stjernen Mohamed Salah la ut en femti sekunder lang video hvor han blant annet sa: «Massakrene må stoppe. Familier blir revet fra hverandre. Humanitær hjelp til Gaza må tillates umiddelbart».

Liverpool straffet ikke Salah for denne meldingen. Straffet for Palestina-støtte ble imidlertid Anwar El-Ghazi som spiller for tyske Mainz. Det samme ble Nice-spiller Youcef Atal. Begge spillerne slettet postene sine i etterkant og beklaget for innholdet som skal ha vært antisemittisk.

I Australia skrev cricketspilleren Usman Khawaja «Alle liv er like mye verdt» og «Frihet er menneskerett» på skoene etter at krigen brøt ut. Det ble stoppet av det internasjonale Cricketforbundet ICC.

VG skrev i en tidligere versjon av denne saken at spilleren er sparket. Det er ikke riktig, han er foreløpig suspendert, men kan bli sparket. Feilen ble rettet 05.51.