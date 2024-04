På bakre stolpe satte han matchvinnerscoringen da kampen så ut til å ebbe ut til ekstraomganger.

Mannen som ble latterliggjort etter å ha bommet på skjebnesvangert vis i onsdagens straffekonk mot Real Madrid, han slo tilbake.

– Jeg er veldig glad etter det som har vært en frustrerende uke. Det var deilig å få revansj, sier matchvinneren i et intervju vist på Viaplay.

– Bernardo er GUD, meldte Liam Gallagher, superstjernen fra bandet Oasis og City-fan, på Twitter.

Erling Braut Haaland var ikke i kamptroppen grunnet skade. Mer om det lengre ned i saken. På en Instagram-story skriver han «Yeesss. Well done boys» etter kampslutt.

Oscar Bobb sto klar til å bytte på da angrepet pågikk, og det kunne vært for nettopp Bernardo Silva. I stedet ble Julian Alvarez tatt av etter Silvas mål.

City rodde seieren i land, de er fortsatt med i kampen om en hjemlig dobbel. I finalen møter de vinneren av Manchester United og Coventry, som spilles søndag.

En tydelig rørt manager Pep Guardiola ga gode klemmer til samtlige involverte etter sluttsignalet.

Det kunne imidlertid sett helt, helt annerledes ut.

KONTRAST: Her bommet Bernardo Silva etter å ha lobbet ballen rett i fanget på Real Madrids målvakt. Han var utrøstelig etter den kampen. Foto: DARREN STAPLES / AFP / NTB

De regjerende mesterne kom til London få dager etter den brutale nedturen mot Real Madrid onsdag.

Og de var ikke til å kjenne igjen i åpningen av kampen. Flere ukarakteristiske ballmist, presset frem av Chelseas intensitet, satte dem i farligheter.

– Ikke bare slitne, City ser bakfulle ut, meldte The Athletics Sam Lee på Twitter etter bare et kvarters spill.

Phil Foden og Julian Alvarez hadde gode sjanser for City. Chelseas Nicolas Jackson rundet på sin side City-keeper Stefan Ortega, men klarte ikke finne en lagkamerat.

Jackson ble hindret av Ortega igjen i andre omgang, og burde Chelsea hatt straffe da ballen berørte armen til Jack Grealish? Mulig, de skulle i alle fall hatt corner, og fikk heller ikke det.

– Ikke straffe, mente tidligere toppspiller Jermaine Jenas hos BBC – og det er nok mange som er uenig i det.

Chelsea og Jacksons sjansesløseri ble til slutt kostbart. Mauricio Pochettino signaliserte tydelig sin misnøye med dommerne etter kampslutt, mens Jackson satt på kne med hodet i hendene.

MISS JACKSON: Nicolas Jackson runder målvakt Ortega, men klarer ikke utnytte den gode posisjonen. Foto: Alastair Grant / AP / NTB

Lagoppstillingene ble presentert uten Erling Braut Haaland hverken på banen eller benken. Ei heller var han med til London i det hele tatt.

Fredag forklarte manager Pep Guardiola at nordmannen slet med et muskulært problem, men holdt døren åpen for dagens semifinale.

Da det ble kjent at han ikke var med, bekreftet Guardiola til BBC at skaden holdt ham ute.

– Jeg tror ikke det er så alvorlig, men det gikk ikke i dag, sa han.

Og la til at han ikke visste om nordmannen skulle være klar til bortekampen mot Brighton på torsdag.

Skaden gjorde også at Haaland ba om å bli byttet ut da Manchester City røk ut av Champions League mot Real Madrid onsdag.