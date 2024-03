– Det er klart at toppen for de aller beste spillerne bør være nådd. Vi vil til slutt nærme oss 90–100 kamper per sesong for noen. Det er en utvikling som er fullstendig galskap. Det setter økonomi langt over det fysiske og mentale, sier Torstein Dalen-Lorentsen.

Han har doktorgrad i idrettsmedisin og er bekymret over utviklingen i internasjonal toppfotball.

Denne uken er Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske utenlandsproffene på plass i hjemlandet igjen. To landskamper mot Tsjekkia og Slovakia venter.

To nye kamper for Erling Braut Haaland, hvis kampbelastning bare blir større og større.

Denne sesongen kan den norske kraftspissen ende opp med å spille 59 kamper, om han spiller alt og City tar seg til finale i alle turneringer. Da har han også vært skadet i nærmere to måneder.

Det samme tallet gjelder Martin Ødegaard.

Fredrik Aursnes – som i forrige uke avslørte at han gir seg på landslaget grunnet belastningen – har spilt flere minutter enn noen annen spiller i Europa denne sesongen.

Vel, nå blir ting enda verre.

Hvis Haaland spiller alt for Manchester City neste sesong, ender han på 74 kamper. I tillegg kommer det minst seks landskamper som gjør at han når 80 kamper totalt.

– Til slutt tror jeg vi vil ende med å få enda flere «caser» som Aursnes og Gavi. Det vil til slutt bli negativt for alle parter, også FIFA. Det vil skade produktet, mener Dalen-Lorentsen.

Han peker på noen potensielle utfall:

Kvaliteten på selve fotballen blir dårligere

Fotballen blir mer preget av fysikk, mindre av artisteri.

Det blir så mange kamper at supportere blir nødt til å prioritere hvilke kamper de vil se

Skader på populære spillere vil skade produktet og gjøre det mindre populært

Ståle Solbakken møtte pressen på første dag av landslagssamlingen mandag. Han var tydelig i talen.

– Jeg tror vi alle er enige om at den belastningen er for stor og at den må ses på. Det er dessverre pengestyrt og styrt av kraftige organisasjoner. Det er noe å ta på alvor, sier Solbakken.

– Er det mer pengestyrt enn det er styrt av hensynet til spillerne?

– Ja, det er det. Det tror jeg alle mener er feil.

Ståle Solbakken Landslagssjef

Dalen-Lorentsen tror landslagene kan bli taperne hvis spillere nå følger Aursnes’ eksempel og begynner å ta grep om sin egen belastning.

– Vi får håpe at det ikke blir konsekvensen, men du kan jo ikke bare spille på landslaget. Noen dilemmaer kommer. Noen blir satt under mer press enn andre, men vi opplever en enorm entusiasme for å spille på landslaget, sier Solbakken, som tror spillerne selv må organisere seg for å skape endring.

Dalen-Lorentsen mener det isolert sett ikke skal være noe problem for Haaland, Ødegaard og de andre med tøft kampprogram å spille en landskamp eller to.

Da er de store, langsiktige effektene med flere kamper i Champions League, VM for klubblag og EM og VM for landslag verre, mener han.

– Det er veldig forståelig at det er en krevende situasjon. Det er helt sinnssykt slik toppklubbene holder på. Spillerne er nesten aldri hjemme og aldri med familien. Det er helt vilt hvilke krav det stilles til det mentale og fysiske, sier eksperten.

– Hvordan kan problemet løses?

– Svaret ligger hos UEFA og FIFA. At de skjønner at det for mye at de utvider alle disse turneringene. Det er først og fremst de som har ansvaret og må ta konsekvensene av det.

Norge møter Tsjekkia fredag 22. mars og Slovakia tirsdag 26. mars. Solbakken sier det er hundre prosent sikkert at Haaland og Ødegaard starter den første kampen.