For i annenomgang gikk det meste galt for Geir Bakkes menn i det som var den siste kampen for Vålerenga før Obos-ligaen sparkes i gang.

– Vi ser mindre ut som et lag etterhvert. Vi begynner å slå feilpasninger, vi begynner å få enkle brudd imot. Så pulveriserer vi denne kampen. Det er ikke AIKs fortjeneste. Vi er vår egen fiende her ute, oppsummer Geir Bakke overfor VIFs mediekanaler.

Først sendte Petter Strand en pasning rett til en AIK-spiller utenfor egen sekstenmeter. Det ledet til kampens første scoring ved Dino Besirovic.

Slik startet Vålerenga Vis mer ↓ 4–3–3: Storevik – Hedenstad, Fasika Idumba, Kreuzriegler, Juklerød – Hagen, Ambina, Bjørdal – Thorvaldsen, Rijks, Strand.

Deretter tabbet VIF-keeper Jacob Storevik seg ut – og Victor Andersson fikk til slutt en enkel jobb med å sette inn 2–0.

– Vi gir dem noen gavepakker. Vi sklir i feil situasjoner, som gjør at de får de målene de får. Det oppleves utrolig unødvendig, beskriver Bakke.

Axel Björnström økte til 3–0 med en nydelig volley, før Omar Faraj fastsatte sluttresultatet til 4–0 fra straffemerket.

Vålerenga rykket ned fra Eliteserien sist sesong etter et playoffdrama mot Kristiansund. De sesongåpner i Obos-ligaen hjemme mot Sogndal 1. april.

Henning Berg er trener for AIK. Svenskene har i vinter signert Eskil Edh fra Lillestrøm, samt kontraktløse Martin Ellingsen.

Vålerengas treningskamper i 2024 Vis mer ↓ 2-1-seier mot Raufoss

1-2-tap for Strømsgodset

1-3-tap for Fredrikstad

4-1-seier mot Rosenborg

0-3-tap for Brann

5-3-seier mot Sarpsborg 08

3-1-seier mot Tromsø

3-1-seier mot Ull/Kisa

0-4-tap for AIK

