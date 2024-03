Xabi Alonso og Mikel Arteta vokste opp sammen i klubben Antiguoko i San Sebastián. Nå har de stor suksess med Bayer Leverkusen og Arsenal. Arteta & co. møter Sheffield United mandag kveld.

Mange av Europas beste fotballtrenere kommer – som de to – fra Spanias minste provins. Gipuzkoa er et frimerke oppe i det høyre hjørnet av spaniakartet – 1980 kvadratkilometer med fotballkultur.

Her foregår produksjonen av personligheter på grønt gress i høyt tempo. Uforholdsmessig mange trenere og spillere kommer herfra.

Denne historien handler ikke bare om Arteta (41) og Alonso (42). Bournemouth-manager Andoni Iraola (41) spilte med dem på guttelaget Antiguoko i 1990-årene.

– De forsto fotball som 22-åringer, da de var 14, beskriver den baskiske journalisten Oier Fano Dadebat.

Lille Antiguoko Kirol Elkartea har ikke noe seniorlag, men har vunnet det spanske U19-mesterskapet.

– I Antiguoko er ikke fotball bare teknikk, men like mye taktikk, forklarer Fano Dadebat.

ARSENAL-SUKSESS: Mikel Arteta feirer triumfen i Community Shield sammen med kaptein Martin Ødegaard. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Provinsen Gipuzkoa har kun 725.000 innbyggere av Spanias 47 millioner. Men har i Premier League også Aston Villa-sjef Unai Emery (52). Julen Lopetegui (57) - tidligere Wolves, Spania, Sevilla og Real Madrid-trener - kommer også derfra.

Fotballjournalisten hevder at de alle fem – Arteta, Alonso, Iraola, Emery og Lopetegui – er blant verdens 10 beste fotballtrenerne.

– De er alle taktiske mestre, mener Dadebat, som ukentlig diskuterer fotball i radiokanalen Cadena Cope.

– Etter mitt skjønn har alle har lært fotball taktisk fra veldig, veldig ung alder. De har knekt kodene for både spill og garderobe. Alle disse trenerne var som spillere respekterte blant medspillerne. En vinnerkombinasjon for en manager, mener Oier Fano Dadebat.

Oier Fano Dadebat Ekspert på baskisk fotball

42-åringen spilte tidligere med flere av managerstjernene. Ofte på sanden i matbyen ved Biscayabukta. San Sebastián kan skilte med ni restauranter med til sammen 16 Michelin-stjerner

Byen er Gipuzkoa-provinsen hjerte. Den munner ut i stranden La Concha.

Alonso og Arteta konkurrerte i tekniske ferdigheter på stranden i oppveksten på 90-tallet. Arteta dro til Barcelonas akademi som 15-åring.

FOR ANTIGUOKO: Xabi Alonso (til venstre) og Mikel Arteta (til høyre) på barndomsklubbens lagbilde. Foto: Antiguoko Kirol Elkartea

Xabi Alonsos Bayer Leverkusen leder Bundesliga med 10 poeng. Klubben kan vinne sin aller første ligatittel. Alonso & co. ligger an til å slette Bayern Münchens poengrekord.

Da han kom til Tyskland høsten 2022 lå dagens suverene serieleder som nummer to fra bunn. Leverkusen har ikke tapt på 35 kamper denne sesongen.

– Han så potensialet i Bayer Leverkusen. Nå skriver Xabi Alonso historie omtrent som Arsène Wenger gjorde i Arsenal på 1990-tallet, mener Oier Fano Dadebat.

GAMLE VENNER: Xabi Alonso (til venstre) for Liverpool mot Evertons Mikel Arteta i Premier League-kamp i 2008. Foto: LINDSEY PARNABY / EPA / NTB

Da Xabi Alonso la opp som spiller, dro han hjem til røttene i Spania. Først trente han U14-laget til Real Madrid. I tre sesonger hadde Alonso andrelaget til Real Sociedad i San Sebastián.

– Han var hjemme og var ikke avhengig av å få resultater med B-laget. Alt handlet om utvikling. Han jobbet ikke for seg selv, men for klubbens utvikling. Dette var veldig viktig for ham. Xabi Alonso kunne gjøre trenerdebuten uten press fra media eller resultater, sier eksperten på baskisk fotball.

KJEMPESUKSESS: Xabi Alonso har løftet Bayer Leverkusen til topps i Tyskland. Foto: RONALD WITTEK / EPA / NTB

Han mener at Xabi Alonso er en ganske annen type enn utadvendte Mikel Arteta.

Arsenal-manageren gikk rett på som assistent for Pep Guardiola Manchester etter spillerkarrieren.

– De har to forskjellige personligheter. Jeg elsker begge, sier Oier Fano Dadebat.

Nå vil Bayern München ha Xabi Alsonso. Oier Fano Dadebat sier Alonso liker å ta ting «steg for steg». Han er usikker på om han forlater Leverkusen og tror heller ikke det neste steget heter Real Madrid.

Alonso spilte for begge. Pluss Liverpool.

Xabi Alonso topper bettingbransjens odds på hvem som skal overta etter Jürgen Klopp.

– Det logiske steget. Han er en legende i klubben og folk kommer til å være tålmodige. Men jeg vet ikke om det skjer, sier eksperten på baskisk fotball.

– Bayern, Liverpool? Jeg har ingenting nytt å si. Akkurat nå er jeg Bayer Leverkusen-trener, sier Alonso selv.

Xabi Alonso ble født i Tolosa. Den lille innlandsbyen med rundt 20.000 innbyggere ligger omtrent tre mil sør for kystbyen, øst i Baskerland.

PEP-ASSISTENT: Manchester Citys assistenttrener, Juanma Lillo, kommer fra samme småby som Xabi Alonso. Foto: TIM KEETON / EPA / NTB

Mannen som overtok ansvaret da Pep Guardiola måtte operere ryggen i høst, Juanma Lillo (58) kommer fra samme småby som Xabi Alonso.

Manchester City-direktør Txiki Begiristain er også fra Gipuzkoa.

Real Sociedad-sjef Imanol Alguacil og Osasuna-trener Jagoba Arrasate er andre topptrenere fra Spanias minste provins.

Ifølge den baskiske avisen, El Diario Vasco, hadde provinsen ved sesongstart hele 23 spillere i La Liga ut fra en befolkning på langt under én million. Barcelona-området har like mange spillere, men har 5,6 millioner innbyggere.

Gipuzkoa skal også være den neste største leverandøren av spillere til de spanske landslagene. Ifølge Oier Fano Dadebat var det i 2018 hele 790 spillere fra Gipuzkoa som har båret den røde drakten til «La Roja».

VM-GULL: Xabi Alonso feirer VM-triumfen i 2010 med Sergio Busquet (til venstre) og Andres Iniesta (til høyre). Foto: Arturo Rodriguez / AP / NTB

Ifølge Mikel Etxarri, en kjent skikkelse i baskisk fotball, handler suksessen om lagarbeid og innsatsvilje.

– I Baskerland har vi mange idretter direkte knyttet til arbeid, som å løfte eller dra steiner. Innsats har alltid vært relatert til idrett her, sier Etxarri ifølge Relevo.

– Det er et ord som alle disse trenerne har til felles: enkelhet. Det er nøkkelen til alt. I en verden av Google, Wikipedia, mobiltelefoner, er enkelhet viktig, mener han.