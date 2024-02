Chelsea-yndlingen Cole Palmer sørget for 1–0-ledelse for blåtrøyene, men ellers var det få lyspunkter i kampen for hjemmepublikummet på Stamford Bridge.

Matheus Cunha utlignet få minutter senere. I annenomgang scoret brasilianeren to ganger til og dermed hat trick. Til slutt ble det 4–2 – etter et selvmål av Axel Disasi og et trøstemål av Thiago Silva.

HERJET: Her fullbyrder Matheus Cunha sitt hat trick fra straffemerket. Foto: Bradley Collyer / Pa Photos / NTB

Dermed var Chelseas tiende ligatap et faktum. Samtidig tok Wolverhampton sin første seier på Stamford Bridge siden 1979 (2–1).

– Du får sparken i morgen, runget det fra bortesupporterne i retning Chelsea-manager Mauricio Pochettino.

London-laget har nå sluppet inn fire mål i to kamper på rad. I forrige serierunde tapte de 1–4 borte mot Liverpool.

Chelsea ligger i skrivende stund på 11. plass. De har hele 20 poeng opp til ligaleder Liverpool. Lagene skal møtes i ligacupfinalen 25. februar.