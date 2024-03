Før det var spilt 14 minutter hadde Liverpool scoret fire mål mot Sparta Praha i returoppgjøret av åttedelsfinalen i Europa League.

Ikke siden 1971 har et lag scoret fire mål raskere i en europeisk turnering. Den gang fra Chelsea mot Luxembourg-klubben Jeunesse Hautcharage etter 13 minutter.

Det første kom etter et godt Liverpool-angrep der Darwin Núnez fikk stå upresset inne i 16-meteren og trille inn ledelsen etter seks og et halvt minutt.

– Jeg forventet ikke å gå inn i denne kampen og ikke gå videre. Vi regnet ikke med å på en eller annen måte tape 0–5, sier Liverpool-sjef Jürgen Klopp til TNT Sports.

– Vi ville gå videre, vi ville spille bra og score mål. Og det klarte vi, fortsetter han.

Allerede da hadde gjestene fått en vond start på det som fra før av var et meget vanskelig utgangspunkt.

Og vondt ble ikke bare til verre, men til et mareritt for det tsjekkiske laget.

To grusomme tabber i forsvar sørget for to nye mål på to minutter. Det gikk så raskt at ikke engang produsenten rakk å få med seg Bobby Clarks første Liverpool-scoring på kamera.

Mohamed Salah satte det tredje. Det gjorde ham til den første Liverpool-spilleren gjennom tidene til å score minst 20 mål i syv strake sesonger for klubben.

Disse kan Liverpool møte i kvartfinale Vis mer ↓ Benfica (Portugal)

Milan (Italia)

Marseille (Frankrike)

West Ham (England)

Atalanta (Italia)

Bayer Leverkusen (Tyskland)

Roma (Italia) Kvartfinalene trekkes fredag 15. mars.

Fem nye minutter senere, og seks minutter og 59 sekunder siden 1–0-scoringen, la Cody Gakpo på til 4–0 etter et nytt godt angrep.

Det lille snevet av håp Sparta Praha muligens hadde om å snu 1–5-tapet hjemme for en uke siden ble knust i tusen biter på under et kvarter – selv om de reduserte én gang til 1–4.

Over i annen omgang fortsatte marerittet for Sparta Praha. Dominik Szoboszlai satte 5–1 før Gakpo satte sitt andre for kvelden til 6–1 med en frekk hælflikk på et skudd fra innbytter Harvey Elliott.