– Det setter ting veldig i perspektiv. Det viser at vi ikke har noe å klage på.

Oscar Bobb smiler i møtet med VG. Han har ikke grunn til noe annet. Det aller meste har gått stjerneskuddets vei de siste månedene.

Nå sitter han på landslagssamling med en fersk langtidskontrakt med Manchester City. Fredag venter EM-klare Tsjekkia på Ullevaal.

Men da vi spør ham om kameraten Mikkel Tveiten får han dog et alvor over seg.

I forrige uke fortalte Tveiten sin historie til VG. En blodpropp gjorde at Lyn-talentet ble tvunget til å legge opp i en alder av 21.

«Jeg har grått mye siden jeg fikk vite det. Det har vært en frykt å miste fotballen. Det er en så stor del av meg. Du skal ikke undervurdere betydningen av å være en del av et lag», fortalte Tveiten i intervjuet.

– Jeg spilte mye med Mikkel da jeg var yngre. Ikke bare var han veldig god, han var også en god kompis. Seriøst en av de fineste menneskene jeg har møtt. En som alltid er snill og vil godt for andre, sier Bobb til VG under et pressemøte på Thon Hotell Storo.

Fotballen er full av hvis og hva om. Av de to guttene som møttes på Kringsjå omtrent daglig kunne alle se at begge hadde mulighetene til å nå langt.

Samtidig er det så mye annet som skal klaffe.

MÅTTE GI SEG: Mikkel Tveiten. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

– Det er helt jævlig. Veldig brutalt. Samtidig er jeg så glad for at alt gikk bra. Det viser hvor brutal verden kan være. Det er veldig synd at Mikkel er tatt bort fra fotballen, sier Bobb.

– Fotballproblemer er ikke ordentlige problemer i verden på en måte, så det gir veldig perspektiv, fortsetter 20-åringen.

Som møter VG og de andre mediene med en litt ny selvtillit kan det virke som. Han svarer humørfylt på besøket fra Morten Ramm og Erik Solbakken under arbeidet med NRK-dokumentaren om landslagsgutta.

GODE TIDER: Oscar Bobb og Erling Braut Haaland, lagkamerater på klubb- og landslag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Men da vi spør om hvordan livet har forandret seg etter å ha signert en kontrakt som ifølge TV 2 gir ham nærmere 500.000 kroner i uka, virker han helt upåvirket.

– Jeg har blitt spurt om det tidligere og jeg synes ikke det er så veldig annerledes. Hverdagen er den samme. Det er klart man føler seg litt mer «på plass» og at man er mer involvert, sier Bobb, som er klar på at han ikke har gjort noen spontane kjøp etter angivelig å ha triplet lønnen sin.