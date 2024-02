Portos Wenderson Galeno curlet ballen i det lengste hjørnet og ble den store helten. Estadio do Dragao eksploderte da brasilianeren endelig lyktes.

– Ikke ufortjent, oppsummerte landslagssjef Ståle Solbakken i TV 2s studio.

Før pause hadde Galeno nemlig kampens to aller største muligheter. I løpet av bare to sekunder. Det var nesten et under at brassen ikke ble matchvinner allerede 20 minutter ut i kampen.

Det første forsøket gikk høyt i venstre stang bak en sjanseløs Arsenal-keeper David Raya. Det andre skuddet gikk utenfor høyre stolpe.

Det var den eneste gangen Arsenal fullstendig mistet kontrollen før Galenos drømmetreff på overtid. Wenderson Galeno er toppscorer i Champions League med fem mål og har også servert fire assist.

ALLE SJANSERS MOR: Wenderson Galeno misset på en gigantisk dobbeltsjanse. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / NTB

Åttendedelsfinalen er Arsenals første utslagskamp i Champions League på syv år. Borte var det feiende angrepsspillet fra 5–0 over Burnley og 6–0 mot West Ham på bortebane.

Arsenal-manager Mikel Arteta møtte utfordringen i Porto med en helt annen forsiktighet. Martin Ødegaard hadde mer ballkontakt enn de fleste før pause. Men ballen gikk mye på tvers.

Totalt i kampen traff på nesten alle pasninger.

Men Martin Ødegaard fikk et tøft møte med legenden Pepe, og gikk rett i bakken da veteranen brukte musklene før pause. Pepe hjalp sin tidligere Real Madrid-kamerat opp på beina igjen etter smellen.

Porto-midtstopperen fyller 41 år mandag, men har fortsatt mange av kvalitetene fra tiden i Real Madrid (med tre Champions League-triumfer).

– Imponerende av gamlefar. Han styrer Porto-forsvaret med jernhånd og han styrer det godt, meldte Ståle Solbakken.

GAMMEL KLASSE: Pepe viste gamle kunstner mot Kai Havertz og Arsenal. Foto: Luis Vieira / AP / NTB

Etter pause fikk Porto-spiss Evanilson en stor sjanse. Men den stoppet i den solide blokken til Arsenals Declan Rice.

Ødegaard og Arsenal spilte klokt og kontrollert. Taktisk gjennomførte helt sikkert noe i nærheten av det Mikel Arteta hadde tegnet på taktikktavlen før kampen.

The Gunners har skutt med skarpt og truffet med 21 scoringer på de siste fem kampene. Men mot Porto var kanonene stuet vekk. Arsenal skapte ikke en eneste målsjanse etter pause.

Det defensive var viktigere enn det offensive.

De ville spille hjem resultatet, og lykkes bare neste

Galeno-scoringen ødela et meste.

Men ikke muligheten for å nå kvartfinalen. Returkampen spilles i London 12. mars.

Det er ingen tvil om at klubben tørster etter internasjonal suksess på høyeste nivå. Ørkenvandringen har vært lang

Arsenal var i Champions League-finalen i 2006, men kom senere aldri lenger enn til åttedelsfinalen med Arsène Wenger som manager.

Fra 2017 til 2022 fikk Arsenal-nedturen et klimaks med seks strake sesonger utenfor topp fire i Premier League. Siden høsten 2017 har det bare handlet om Europa League inntil i fjor.

I onsdagens andre åttedelsfinale i Champions League spilte Napoli og Barcelona 1–1 i Italia. Leo Østigård satt på benken for vertene og så først Robert Lewandowski sende bortelaget i ledelsen etter en times spill, før Victor Osimhen utlignet for Napoli et kvarter senere.

Returoppgjøret på Camp Nou i Barcelona spilles også 12. mars.