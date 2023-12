Det blir nok heller ikke ribbe på den store dagen, sier Viaplay-kommentator Stokke til VG og humrer godt før han lattermildt forteller følgende:

– Det blir veldig lite sprø svor denne jula. På plussiden, i tillegg til all fotballen jeg skal kommentere, så blir jeg en av få nordmenn med samme buksestørrelse når julen er over, tror jeg. Det eneste jeg er nødt til å ha med meg er marsipan. Jeg ville ikke overlevd uten de marsipanpølsene. De tar litt plass i kofferten. Så det spøker vel for livmålet her også.

64-åringen har vært med på litt av hvert i sitt liv som fotballkommentator.

Men mens han sitter i presserommet på Anfield etter storkampen mellom Liverpool og Arsenal lille julaften, har Stokke så vidt begynt på en reise som skal ta ham frem og tilbake i England som han aldri har gjort før. Og først ute i romjulen får han selskap av ekspert Lars Tjærnås.

På selveste julaften satte han kursen sørover mot Wolverhampton for å kommentere Wolves mot Chelsea. Det var en helt spesiell kamp.

Ikke siden 1995 har Premier League satt opp kamp på denne dagen – og Stokke medgir at det blir spesielt, men understreker at det ikke er noe synd på ham.

– Julen er jo spesiell på mange måter. Den er fin, den er sår, det er familie og tradisjoner. Det blir rart å være borte fra dem man vil være sammen med og er glad i. Det fordrer at du trives i eget selskap. Ellers går det ikke. Men den egenskapen har jeg, heldigvis.

– At jeg kan sitte på et hotellrom med noe mat, forberede meg eller se på Match of the Day på TV. Det er noen rutiner som jeg kan finne ro i og kose meg med. Men jeg har selvfølgelig planlagt at barna og jeg skal ta det igjen når jeg kommer hjem. Vi skal få kompensert godt, sier han og smiler.

Han drar rett fra Wolverhampton og feirer jul på hotellet i Manchester.

Stokke forteller at det er noe han takler veldig fint etter mange år på farten, han er innstilt på å jobbe mye, programmet er tross alt tettpakket og med unntak av 1. juledag går det slag i slag for den rutinerte kommentatoren.

– Jeg har jo alltid visst hva fotball handler om: Lidenskap og følelser. Men denne gangen blir det helt spesielt. For engelskmennene står fotballen sterkt i julen. Så jeg reiser jo ut for at det er en jobb jeg trives veldig godt med, men også fordi det er noe med å oppleve og formidle Premier League som betyr så mye for veldig mange andre.

– Det er liksom hverdagsbrødet til folket. Boxing Day er for eksempel en spesiell dag og jeg ser veldig frem til å være en del av fotballsirkuset i den perioden.

SER FREM MOT MYE FOTBALL: Roar Stokke skal kommentere det ene spennende oppgjøret etter den andre frem til nyttårsaften. Foto: Mikal Aaserud, VG

Slik ser Stokkes videre reiserute ut: Vis mer ↓ 2. juledag: Manchester United - Aston Villa

27. desember: Everton - Manchester City

28. desember: Arsenal - West Ham

30. desember: Luton - Chelsea

Nyttårsaften bærer det hjem til Trondheim igjen.

Stokke er også snar med å påpeke at det ikke er noe uvanlig at folk jobber i julen. Han viser for eksempel til de som gjør en utrolig viktig jobb på sykehus og i helsevesenet.

– Og så er jeg en mann i voksen alder. Jeg har tilbrakt mange julekvelder med barna mine og dem som står meg nærmest. Det er en aksept for at pappa gjør dette her. Så betyr engelsk fotball så ufattelig mye for nordmenn, så den ærefrykten for å være den stemmen gjennom julekampene, den har jeg den aller største respekt for, sier Stokke.