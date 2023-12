Storkampen på Anfield lille julaften hadde nesten alt og manglet egentlig bare en sen seiersscoring.

Men den kom aldri.

Etter 90 heseblesende minutter pluss tilleggstid, der det utrolig nok endte 1–1, er det klart at Arsenal og Martin Ødegaard feirer jul på tabelltopp i Premier League.

– Jeg er glad for at vi leder. I morgen skal vi ha en nydelig middag med våre familier, men så er det tilbake til arbeid, sier Arsenal-manager Mikel Arteta til BBC.

Det skiller ett poeng ned til Liverpool, mens det er seks poengs luke ned til Manchester City som nå ligger på en femteplass og har en kamp mindre spilt.

Men det skjedde altså ikke uten stor dramatikk foran et elektrisk publikum.

Kanskje ikke så rart stemningen sto i taket. Liverpool-manager Jürgen Klopp hadde uttrykt misnøye med atmosfæren på Anfield tidligere i uken og lørdag sto hjemmefansen på tærne lenge før dommeren blåste i gang kampen.

Det tok helt av da den startet.

Men stillheten kom fort.

For stadionuret hadde ikke passert fem minutter engang da gjestene fra London fikk frispark. Martin Ødegaard stilte seg opp, prikket inn et nydelig innlegg, som ble ekspedert rett i mål med et kontant hodestøt av midtstopper Gabriel Magalhães.

Etter en snau halvtime var nordmannen i fokus i andre enden av banen:

Ødegaard skled i egen 16-meter og stoppet en Mohamed Salah-pasning med hånden. VAR sjekket situasjonen, men ingenting skjedde. Jürgen Klopp tok seg fortvilet til hodet – og var tydelig etter kampen:

– Straffesituasjonen er merkelig. Jeg vet ikke om dommeren så det, men du ser på det og jeg skjønner det ikke, hvordan de kan si at det ikke er straffe, sier Klopp til BBC.

Ekspertene var av samme oppfatning:

– Ødegaard er heldig. Han mistet balansen og jeg tror det redder ham, sa Sky Sports-ekspert Gary Neville.

Kollega Jamie Carragher, som spilte for Liverpool hele sin karriere, vurderte situasjonen slik:

– Jeg mener det skulle vært straffe for Liverpool. Han er veldig heldig, Ødegaard. Men når dommeren ikke blåser, er det mindre sannsynlig at VAR endrer avgjørelsen.

KLAR TALE: Ekspertene Jamie Carragher og Gary Neville var ikke i tvil om Martin Ødegaards hands i kampen mellom Liverpool og Arsenal. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters / NTB

Men kort tid senere var fortvilelse snudd til glede i Liverpool-leiren.

Mohamed Salah gjorde alt ut av en bakromspasning, fintet vekk Arsenal-backen Oleksandr Zintsjenko og banket ballen i nettaket bak en sjanseløs David Raya.

– Et eksepsjonelt mål, er Klopps dom overfor Sky Sports.

Det var Liverpool-angriperens 12. ligamål denne sesongen, og nå er det bare to opp til en skadet Erling Braut Haaland.

Ti minutter før pause oppsto kveldens mest bisarre hendelse. Arsenals Bukayo Saka og Kostas Tsimikas havnet i løpsduell langs sidelinjen, der førstnevnte kroppstaklet Liverpool-backen rett i manager Klopp som videre falt rett på trynet.

Se situasjonen her:

Det hele så svært dramatisk ut, men Klopp virket å ta situasjonen med ro kort tid senere. Verre gikk det med Tsimikas:

– Det er definitivt et brukket krageben. Han kommer til å være ute en stund, bekrefter Klopp.

Kampen roet seg noe etter hvilen.

Men rundt 20 minutter før slutt traff Liverpools Harvey Elliott stolpen. Litt senere traff Trent Alexander-Arnold tverrliggeren da Liverpool kontret og var i stort overtall men det kom aldri noen avgjørende scoring den ene eller andre veien på Anfield.