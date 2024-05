I det 78. minutt satte Stian Kristiansen inn 2–1 for Sandefjord og deretter 3–1 ved Aleksander Damnjanovic Nilsson.

Det ble også sluttresultatet.

Trener Erling Moe måtte stå skolerett for Molde-supporterne etter matchen.

– Vi må be om unnskyldning til dem som bruker penger på å følge oss, sier Moe til TV 2.

– Vi må bare legge oss flate for dem. De har all grunn til å være forbannet. Dette er så dårlig. Det er langt under den standarden vi har.

– Det vi leverer, er på et bunnivå som jeg ikke har vært med på før, fortsetter en tydelig skuffet Moe.

Erling Moe snakker med Molde-supporterne etter kampslutt. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det er dramatisk for Molde, sier Simen Stamsø-Møller i TV 2-studio - og påpeker at Bodø/Glimt samtidig vinner.

På hjemmebane vant Glimt 1–0 over Strømsgodset.

– Vi ser ut som et Obosliga-lag i denne 1. omgangen, sa Magnus Wolff Eikrem til TV 2 i pauseintervjuet.

Sandefjord-spillerne jubler. Det gjør ikke Molde-spillerne. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi må bare legge oss paddeflate, sier Eikrem til TV 2 etter matchen.

– En utrolig svak prestasjon. Terningkast én.

Fredrik Gulbrandsen ga oppskriftsmessig Molde ledelsen i det 34. minutt. Han hamret ballen via tverrligger og ned. Isak Amundsen sto for assisten.

Sandefjord utlignet i det 64. minutt og hadde før det hatt en scoring annullert. Med det blotte øye var det umulig å se, men VAR dømte at Eman Markovic var i offside.

Simon Amin sto bak 1–1-scoringen etter forarbeid fra Christopher Cheng.

2–1-målet kom da Stian Kristiansen raget høyest på Filip Ottossons innsvingte corner. Han headet ballen i mål via en Molde-rygg.

Molde våknet etter scoringen, og Erling Moes menn jaget utligning på Vestfold-kysten.

Det var en kanonade mot Sandefjord-målvakt Hugo Keto mot slutten i en kamp med syv minutter tillegg i 2. omgang.

På overtid var det en dobbeltsjanse ved Kristian Eriksen og Halldor Stenevik - men Keto var i det umulige hjørnet.

En skuffet Kristian Eriksen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Så satte Sandefjord spikeren i kista med 3–1. Det var et fantastisk forarbeid av Danilo Al-Saed som ydmyket Molde-forsvaret før han la ballen på sølvfat til målscorer Aleksander Damnjanovic Nilsson.

– Vi har jobbet hardt, og i dag får vi endelig lønn for strevet, sier Nilsson til TV 2.

– Vi holder oss til kampplanen. Det er derfor vi vinner.

Sandefjord har hatt en fæl sesongstart både i ligaen og i cupen, der de røk ut i første runde borte mot Fløy.

– Jeg synes vi vinner fortjent, sier Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard.

– Vi har samme tilnærming mot alle motstandere. Men det er selvfølgelig enda bedre å gjøre det mot en god motstander som Molde.