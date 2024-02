Liverpool ligger nå fire poeng foran på tabellen - men har én kamp mer spilt. Manchester City spiller sin utsatte kamp mot Brentford tirsdag.

Erling Braut Haaland prøvde og prøvde, men klarte ikke å finne nettet og var tydelig frustrert etter at dommeren blåste av for full tid. Han dyttet bort en nærgående kameramann.

– Haaland misset på sjanser som han normalt setter, sier Micah Richards på Sky Sports, mens Leon Osman som ekspert på BBC Radio sier at nordmannen ikke var helt venn med ballen - «det er noe jeg aldri har sagt før».

– Han kommer til å score i neste match, sier manager Pep Guardiola til Viaplay.

– Haaland kunne hatt et par goaler med bedre treff på sjansene sine, sier Viaplay-ekspert Nils J. Semb - som mener at Haaland ble snytt for et straffespark før pause.

– De fikk en lett scoring. Vi må forsvare oss bedre, sier Manchester Citys målscorer Rodri til Sky Sports.

– Vi visste om kontringene deres og deres raske spillere, men vi må forsvare oss bedre mot kontringer, mener Rodri.

Ut fra kroppsspråket var det ingen tvil om at Haaland og de andre City-spillerne følte at de hadde tapt to poeng.

– Vi er ganske skuffet. De dominerte kampen i ballinnehav, men jeg følte at vi hadde mange sjanser til å vinne, sier Conor Gallagher til Sky Sports.

– Vi kontret bra på dem, fastslår Chelsea-spilleren.

Raheem Sterling (29) forlot Manchester City sommeren 2022 - etter syv sesonger i den himmelblå drakten.

Erlig Braut Haaland likte ikke at en kameramann ble så nærgående etter kampslutt. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

Rett før pause gjorde han 1–0 for Chelsea på Etihad. Det var en flott kontring med Cole Palmer og Nicolas Jackson som tilretteleggere - og der Sterling lurte av Kyle Walker og satte ballen forbi keeper Ederson.

Chelsea gjorde en god taktisk 1. omgang. Eks-City-spiller Cole Palmer skinte på sin gamle hjemmearena.

Franske Axel Disasi var god i samfulle 90 minutter. Disasis forsvarskollega Levi Colwell var også glitrende for dem med den mørkeste blåfargen.

Lars Tjærnås i Viaplay-studio mener at Erling Braut Haaland ble snytt for straffespark da han gikk i bakken i kamp med Ben Chilwell etter en snau halvtime. Nordmannen selv var heller ikke i tvil, men dommer Andrew Madley var altså uenig.

Tidlig i 2. omgang fikk Erling Braut Haaland en kjempemulighet til utligne, men han bommet. Det var den type sjanser som nordmannen trolig er best i verden til å utnytte, men det lyktes ikke i dette forsøket.

Jærbuen fikk en ny mulighet fra fire og en halv meters hold, men Chelsea klarte å blokkere - og deretter en tredje, som gikk via både Disasi og keeper Djordje Petrovic.

Men det skal også sies at City-keeper Ederson holdt spenningen oppe med en drømmeredning, pluss at Enzo Fernández og Nicolas Jackson ødela for hverandre da de fikk en kjempemulighet.

0–1: Raheem Sterling skyter og Kyle Walker når ikke fram. Foto: Nick Potts / Pa Photos / NTB

Manchester City spilte Chelsea helt inn på egen femmeter mot slutten, men Mauricio Pochettinos menn forsvarte seg med nebb og klør.

Haaland kom seg helt fri i det 77. minutt, men han kom under ballen og headingen endte utenfor.

– Den sjette og største muligheten han har fått, konstaterer Nils J. Semb som Viaplay-ekspert.

I det 83. minutt kom endelig 1–1. Rodri skjøt via et Chelsea-bein og forbi keeper Petrovic.

Før denne kampen hadde Haaland 16 mål på 18 Premier League-kamper - pluss fem målgivende. Han scoret senest to mål mot Everton.

Manchester City hadde på forhånd vunnet sine seks siste Premier League-kamper - og 11 strake i alle turneringer.

Chelsea er 18 poeng bak vertene i ingenmannsland på Premier League-tabellen.

Manchester City går inn i en viktig periode. Chelsea (h) følges av Brentford (h), Bournemouth (b) og Manchester United (h) - før Liverpool venter borte den 10. mars.