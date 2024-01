Trenerforeningens leder Dag Opjordsmoen setter Jørn Hoels «idiot-erklæring» av Helstrup på en nordnorsk språkbruk-konto, men frykter sterkere reaksjoner, som ved flere treneravganger i fjor.

For eksempel da Kjetil Rekdal slet og fikk sparken i Rosenborg og spesielt da Geir Bakke gikk fra LSK til hovedrivalen Vålerenga.

– Jeg håper Tromsø-supporterne besinner seg. Vi vil ikke være de som knebler følelser i fotballen, men vi håper de tenker seg om to ganger. Husk at det også er andre mennesker involvert i slike saker. Fotballtrenere er familiefolk. Fyll opp hele følelseslandskapet med patriotisme for klubben isteden, ber Opjordsmoen.

Kjetil Rekdal rykket til slutt ut og truet med anmeldelser etter det han omtaler som langvarig hets etter den svake RBK-starten som endte med at han fikk sparken i fjor sommer:

Han utdyper overfor VG:

– Det må finnes noen grenser. Når man får meldinger midt på natten med «vi vet hvor du bor», «skal jage deg ut av Trondheim» er den passert. Jeg skal innrømme at jeg så meg over skuldra da jeg var ute på kvelden. Jeg gikk ikke for meg selv, holdt meg der det var mange folk. Det var jo bare en refleks. Jeg var ikke redd, men man vet aldri. Det kan finnes en gærning der ute.

Enda sterkere raseri enn Rekdal opplevde var det da Geir Bakke gikk fra Lillestrøm til Vålerenga i sommer. Tilbake på Åråsen i oktober ble han på vei inn til pause møtt av et gigantisk banner der han ble fremstilt som en pengegrisk rotte, hengende fra en galge.

– Jeg skal ikke blande meg så mye opp i det banneret, men ingen fortjener å bli karakterisert på den måten. Da går det over i hets. Det må finnes noen grenser, selv om jeg syns Geir Bakke taklet det veldig bra. Lederne har ansvaret for at dette ikke får utarte til å bli hets, mobbing, trakassering. Det må være en ledelse som er sterk, enten det er i klubbene eller i supporterklubbene, sier Rekdal.

Men kanskje blir det lignende scener når Helstrup returnerer til hjembyen?

Etter Helstrups overgang antydet Avisa Nordlands kommentator Stein Sneve at «LSK-fansens hengte rotte kan bli mild kritikk i forhold til reaksjonen på Helstrups overgang til Glimt».

Dag Opjordsmoen liker ikke utviklingen:

– Nummer én er at hets ikke har noen plass i idretten. Så lenge trenerne holder seg innenfor et reglement og ikke gjør noe kriminelt, må alle besinne seg. Men dette er en utvikling fotballen nesten har bedt om. Trenere er vant til å stå alene og ta hele støyten for dårlige resultater. De må gå hvis resultatene ikke er gode nok, og da må de også ha sin fulle rett til å håndtere sin karriere på best mulig måte. Vil klubbene gjøre noe med dette, må de gi andre og mer langsiktige betingelser, sier Opjordsmoen.

Han bemerker at mange trenere kvier seg for å flytte med familien, og heller bor på en hybel alene, fordi det er blitt et så usikkert yrke.

Trenerforeningens leder antyder også at 2023 kan ha vært et slags rekordår.

– I fjor hadde vi 23 konfliktsaker i toppfotballen (de to øverste divisjonene på herre- og kvinnesiden). Året før hadde vi ingen.

– Har dere hatt flere enn 23 noen gang?

– Det tviler jeg på faktisk.

Rekdal er klar på at Gaute Helstrup må få velge hvilken vei som er best for ham:

– Jeg skjønner at det er mye følelser i sving, men ingenting varer evig. Hvis du jobber i DNB og får et tilbud fra Handelsbanken som er mer attraktiv og lønnen dobles vil det være ganske normalt å vurdere det.

– Husk at fansen ofte er med på å pushe trenere ut. Det har skjedd mange ganger. Vålerenga-supportere sto og feiret da Fagermo fikk sparken. De samme folkene jublet da han tok dem til bronse. Og det er ikke så lenge siden mange Tromsø-supportere ville ha Gaute Helstrup sparket, påpeker Rekdal og tenker på sesongen 2021. Da var TIL nede på kvalikplass så sent som i august.

– Jeg tipper at det er de samme folkene som ville ha ham ut den gangen som jublet etter bronsen i fjor og som er forbannet på at han drar nå. Det er aldri noen sympati den dagen du får sparken. Lojaliteten kan ikke bare gå en vei.

Tromsø-supporterne reagerer på Gaute Helstrups overgang til Glimt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Morten Killingberg er supporterleder i Forza Tromsø. Han forteller om en surrealistisk følelse etter Helstrups avgang, men mener reaksjonene har vært helt på sin plass.

– Jeg synes ut fra forutsetningene at det har vært en god tone. Jeg tror nok mange hadde forberedt seg på hvordan de skulle reagere da Jostein (Gundersen) dro. Vi orker ikke å bruke energi på de som ikke vil være her. Så jeg har ikke sett noe som har gått over streken, sier Killingberg.

Han er samtidig klar på at det skal vekke følelser når en trener går til erkerivalen.

– Jeg tror det er viktig at det gjør det. Det er det fotballen handler om. Det handler om tilhørighet til eget lag og by. Når spillere og trenere tar de valgene de gjør, så vet de at det vil skape reaksjoner, sier Killingberg, som er tydelig på at Helstrup vil få merke det i møtene med TIL neste sesong.

Helstrup sier følgende om alt engasjementet:

– Jeg har ikke sett så mye i avisen og sosiale medier, men jeg har fått med meg ting. Jeg har pratet med både familie og folk rundt meg som kanskje har fått med seg litt mer. Jeg forstår det, men så er det i bunn og grunn positivt. Det er mye mer kok rundt TIL og Bodø/Glimt enn det var for noen år siden. Det er mer engasjement og trøkk fordi det er to nordnorske klubber som har gjort det bra, sier Helstrup til VG.