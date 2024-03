– Jeg hadde det litt vanskelig. Det er ikke noen løgn. Jeg tror det er normalt med de tingene jeg gikk gjennom at det ble vanskelige tider. Men jeg kom meg ut av det, jeg er fornøyd nå, har lært ekstremt mye. Jeg er en glad person igjen, sier det 18 år gamle stortalentet i møte med VG onsdag.

– Jeg ser på det som læring og tar med meg det videre i fremtiden. Det går absolutt fint. Alle ting skjer for en grunn.

For det ble noen hektiske dager for Antonio Nusa mot slutten av januar.

Premier League-klubben Brentford og Nusas arbeidsgiver Club Brugge var enige om en gigantovergang verdt rundt 350 millioner kroner.

Så fant den engelske klubben ting i den medisinske testen som gjorde at overgangen ble satt på vent.

Han beskriver dagene der overgangsdrømmen til England brast:

– I det øyeblikket var det ganske vanskelig. Du er såpass fokusert og klar på at en ting skal skje, så gjorde det ikke det likevel. Da var det vanskelig, så klart. Det er normalt å føle på det også, sier Nusa, som gjentar at han ikke har den følelsen den dag i dag.

Han forteller at den engelske klubben «fant noe» på kneet og ryggen hans under den medisinske testen.

– Så de ble litt bekymret. Det er greit, det. Vi ble så klart bekymret. Det var noe som skurret. Det var viktig å komme til bunns i det. Det har vi gjort nå.

Da VG spør om han var redd for det aller verste utfallet, svarer Nusa et bekreftende «ja».

– Det er snakk om helsen liksom. Som fotballspiller vil man at den skal være 100 prosent. Jeg var redd for at det var noe galt med kroppen min. Det var vanskelige tider.

Etter den medisinske testen fikk han hjelp av både landslaget og sin belgiske arbeidsgiver for å komme til bunns i problemet, forklarer han.

– Men det var egentlig ikke noe problem. Det var det vi fant ut.

Antonio Nusa, her sammen med Oscar Bobb (foran) og landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Nusa har startet få kamper denne sesongen. Landslagssjef Ståle Solbakken er dog ikke bekymret for fremtiden til unggutten.

– Jeg tror det kan gå bra med Nusa hvis bare klubb- og landslag gjør det riktige. Hvis det ikke blir drevet rovdrift og at vi innser at gutten ikke er helt utvokst, sa Solbakken da han møtte pressen mandag.

Landslagssjefen sier Nusa ikke kommer til å spille fulle kamper denne landslagssamlingen.

– Han er med oss nå fordi han er en litt spesiell case. Han kommer til å være sammen med oss de neste 12–15 årene. Å være sammen med oss da og kanskje få noen innhopp kan være nyttig, sier Solbakken.

Denne uken mistet Nusa sin manager Ronny Deila, etter at nordmannen fikk sparken fra klubben.

I en lang tirade etter seieren mot Molde forrige uke, sa blant annet Deila:

– Hvordan skal jeg kunne bruke Nusa? Han er aldri skadefri!