– Det er en fryktelig attraktiv motstander som kommer hit og en kamp som er interessant for mange.

Det sier Levanger-trener Per Verner Rønning til Adresseavisen dagen før nordtrønderne tar imot Brann på Moan.

Levanger møter Brann, Rosenborg spiller mot Fredrikstad.

Disse to godbitene følges tett i onsdagens Ivers-cupspesial på adressa.no. Sendestart er klokken 14.15 – et kvarter før kampene starter.

Han var med og spilte da Levanger knuste Brann 4–1 tilbake i 2015. Nå skal Per Verner Rønning møte bergenserne som LFK-trener. Foto: Aksel Murvold

– Blir utsolgt

Levangers kommunikasjonssjef, den gamle klubbhelten Vegard Voll, opplyser at det blir stappfullt på Moan.

– Det blir utsolgt! Nå er det førstemann til mølla, sier Voll – og legger til at kapasiteten er på 2500.

LFK-trener Rønning ser frem til rammen rundt cupkampen.

– Vi håper på en liten folkefest, sier han.

Branns keeper Nils Kenneth Udjus klarte ikke å stoppe Benjamin Stokke heading i 2015. Her scoret den daværende LFK-spissen nordtrøndernes fjerde mål mot Brann. Kampen endte med 4–1-seier. Foto: Ned Alley/NTB

– Alt kan skje

Selv var Rønning med da Brann ble knust 4–1 i 2015. Den gangen møttes lagene til seriekamp i Obos-ligaen på Moan.

– Det var en helt annen kontekst. De tre poengene viste seg å bli veldig viktige for vår del på tampen av sesongen. Det er alltid stort for oss å ta imot Brann, sier han.

I de to første cuprundene, der Levanger har slått ut Mosjøen og Stjørdals-Blink, har de stilt med et noe reservepreget lag. Rønning vil ikke røpe for mye rundt prioriteringene denne gangen:

– Vi får se på det, jeg har ikke tatt ut noe lag ennå. Vi hadde kamp nå på lørdag (2–2 mot Sandnes Ulf) og møter Sogndal allerede i helga. Vi er nødt til å ha det i bakhodet og må balansere troppen etter beste evne.

Tildigere Ranheim-spiller Øyvind Alseth er blant panelet som følger cupkampene fra studio. Foto: Rune Petter Ness

– Hvordan anser du mulighetene deres for å avansere?

– Det sier seg selv at de er begrenset, samtidig kan alt skje i fotball. Sportslig sett er dette en av de tøffeste oppgavene vi kan få i norsk fotball, men du vet aldri... Fotball er fotball og det har skjedd mer underlige ting enn at vi skal kunne hamle opp med Brann.

– Hva blir nøkkelen?

– Å forsvare oss på en ekstremt god måte.

Cupfest på adressa.no

I Adresseavisens TV-studio har journalist Petter Rasmus med seg Ivers-ekspert Maria Olsvik. I tillegg kommer tidligere Ranheim- og nåværende Melhus-spiller Øyvind Alseth.

Fra både Levanger og Fredrikstad rapporterer våre utsendte reportere direkte fra stadion så fort det smeller.

Rosenborgs Edvard Tasgeth leverte to scoringer og en målgivende i forrige cupkamp. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Det er heller ingen lett oppgave som venter Rosenborg i Fredrikstad. De nyoppykkede har startet året godt med åtte poeng på de fem første kampene.

NB: Ranheim møter Raufoss klokken 18.00 onsdag. Kampen spilles etter at sendingen på adressa.no er over, men du kan selvsagt lese om Ranheim på våre nettside utover kvelden.