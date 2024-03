– Dette her kan ikke vare evig, motstanderne scorer jo så å si på alle sjansene mot oss. Men det kommer ikke til å vare evig, sa landslagsspiller Alexander Sørloth til VG etter tapet for Tsjekkia.

Det var tilsynelatende som vi hadde sett det før.

Så fort motstanderen fikk en stor sjanse – scoret de. Og nok en gang slapp Norge inn et mål i sluttminuttene.

– Du kan ikke neglisjere at det kan være en mental ting også. Det blir en liten traume. Det er skremmende tall, sa landslagssjef Ståle Solbakken på et pressetreff lørdag.

Men selv om det etterlatte inntrykket var at Norge dominerte tsjekkerne, var statistikken ganske jevn. Norge hadde mest ball (60 % av tiden), mens Tsjekkia «vant» skuddstatistikken 13–9, ifølge tall fra Uefa.

Statistikken fra fjorårets EM-kvalifisering viser imidlertid at Norge slipper inn mål uvanlig lett – og samtidig kaster bort for mange sjanser.

Dette viser tall fra statistikktjenesten Sofascore:

Av 53 land i EM-kvalifiseringen var Norge den 11. beste nasjonen til å skape store sjanser. Men Norge var kun 39. best – til å omsette disse store sjansene. Altså: Norge sløser.

Det er også store forskjeller defensivt:

Kun ti nasjoner slapp til færre store sjanser enn Norge i EM-kvalifiseringen. Dersom en ser på antall mål sluppet inn – er Norge rangert som nummer 30. Altså: Norge slipper inn for mange mål kontra hva en burde forvente.

Grafikk: www.sofascore.com

VG viser grafikken over til spilleransvarlig på landslaget, Brede Hangeland.

– Jeg blir litt frustrert av å se den statistikken der, sier Hangeland umiddelbart.

– Det handler litt om flyt og uflyt. Men vår oppgave er å prøve å finne konkrete ting som kan forbedre den statistikken, i stedet for å sutre over at den er sånn. Jeg håper over tid at det der ser litt bedre ut, for det vil være vanskelig å leve med en sånn statistikk på uttelling fra motstander, forklarer den tidligere landslagskapteinen, nå assistent under Solbakken.

Brede Hangeland Spilleransvarlig, herrelandslaget

Landslagsspiller Kristian Thorstvedt tror det vil snu.

– Hvis du ser på måten vi spiller på og hvordan vi har dominert mange kamper de siste årene mot gode lag, lag som er rangert rundt og over oss, vil jeg si at det er kun små justeringer som skal til for at dette skal lykkes, sier han til VG.

– Det som ikke er godt nok er det som har skjedd flere ganger, at vi gir fra oss gode resultater og baklengsmål mot slutten av kampene, mener Viaplay-ekspert Lars Tjærnås overfor VG.

Han legger til:

– Da må en alltid se på to faktorer rundt kampledelse, strategi og bytter. Litt forenklet har vi ofte kommet ut med en solid plan A, men i mindre grad kommet opp med like gode plan B og C når det har vært påkrevd.

– Det vi sliter mest med er ting som i stor grad er utenfor en treners kontroll, effektivitet offensivt og hindre scoringer på målsjanser defensivt, sier Tjærnås.