Israelske Maccabi Tel Aviv hadde 4–1 å gå på fra den første kampen, men greske Olympiakos hadde skumle planer.

Det er godt nytt for Norge.

Etter en utrolig fotballkamp vant Olympiakos 6–1 etter ekstraomganger, 7–5 sammenlagt. Det gir Norge en veldig stor sjanse for flere kvalifiseringsplasser til Europa fra neste år.

Molde røk ut etter stortap i Belgia, men tapet til israelerne gjør at Norge nå får to lag i Champions League-kvalifiseringen neste sesong.

Samtidig er det gode sjanser for å ta enda en plass på rankingen, og dermed få enda mer av kaken.

— Det synes jeg viser litt av progresjonen i norsk fotball. At vi har kommet oss dit. Det viser også at året i år og de siste årene har vær gode. Det er vi og Bodø/Glimt som for det meste har bidratt der. Hvis det blir fem lag så er det jo også flere som får anledning til å bidra og det får vi håpe alle er fornøyd med, sier Molde-trener Erling Moe til VG etter tapet i Belgia.

Skulle Norge kapre topp 14 får vi følgende plasser:

1 plass i Champions League playoff (siste kvalifiseringsrunde)

1 plass i Champions League nest siste kvalifiseringsrunde

1 plass i Europa League-kvalikens tredje runde.

2 plasser i Conference League-kvaliken.

Det norske nettstedet Fotcalc, som spesialiserer seg på koeffisientpoeng, anslår det nå som over 90 prosent sannsynlig at Norge tar 14.-plassen.

– Det er jo det som er så fantastisk med fotballen. Alle kamper skal spilles, men dette viser jo at de norske lagene har prestert godt på et høyt nivå over tid i Europa. Blir uhyre spennende å se hvor dette ender, sier Leif Øverland, sjef i Norsk Toppfotball.